Este altavoz JBL es el rey del sonido: ofrece una potencia sorprendente y más de 24 horas de autonomía

Si quieres animar desde una fiesta hasta una escapada de fin de semana con amigos, necesitas un altavoz portátil que de verdad marque la diferencia como el JBL Xtreme 4. Este modelo es una bestia del sonido y una gran recomendación, tanto por la potencia que llega a alcanzar como por la versátil que ofrece, además de que ahora tiene una nueva rebaja que lo deja más accesible.

Este altavoz de la popular marca JBL tiene un recio recomendado de 349,99 euros, aunque ahora gracias a un descuento del 17% tenemos la oportunidad de añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 289,19 euros en Amazon. Y buscando otras alternativas de compra, está difícil encontrarlo más barato, pues, por poner un ejemplo, en MediaMarkt se está vendiendo por unos ajustados 319 euros.

Compra el altavoz JBL Xtreme 4 a mejor precio

El JBL Xtreme 4 es uno de los altavoces más ambiciosos de la marca cuando hablamos de calidad de sonido y potencia, lo que lo hace ideal para prácticamente cualquier situación. En cuanto a su diseño, mantiene la estética habitual de la marca, pero en un tamaño bastante considerable al tener unas dimensiones de 29,7 x 14,9 x 14,1 cm. Igualmente, es muy fácil de llevar a cualquier parte, ya que apenas pesa unos 2,1 kg e incluye una correa para llevarlo colgado al hombro como si fuese un bolso.

Y pasando a hablar sobre su sonido, lo que caracteriza a este altavoz es que en su interior integra dos woofers y dos tweeters para conquistarnos por completo, tanto por su nitidez como por unos graves profundos, los cuales se sienten como si estuviésemos en un concierto gracias a los dos radiadores pasivos que tiene en los laterales. De hecho, llega a alcanzar una potencia máxima de 100 W estando conectado a la corriente y 80 W de forma inalámbrica.

Por otro lado, hace uso de una tecnología AI Sound Boost que no solo optimiza el sonido en tiempo real, sino que también evita las distorsiones. Y para hacerlo que podamos usarlo en exteriores sin ningún tipo de preocupación, cuenta con una certificación IP67 que lo hace resistente al polvo y al agua.

Además, incluye los típicos botones de control en la parte superior, donde nos encontramos el que está dedicado especialmente a Auracast para enlazarlo con otros altavoces compatibles con el fin de disfrutar de un sonido más inmersivo, además de que en la trasera tiene un puerto USB-C que sirve hasta para cargar nuestros dispositivos. En otras palabras, si tienes este altavoz a mano, no hace falta que cargues con una batería externa.

A todo esto debemos sumarle que, si descargamos la app JBL Portable en nuestro smartphone, podemos ecualizar el sonido a nuestro gusto, elegir entre diferentes modos preestablecidos e incluso activar la función Playtime Boost, la cual reduce los graves y el nivel de sonido para extender la autonomía hasta 6 horas más de lo normal.

De hecho, con respecto a esto último que acabamos su mencionar, la batería está preparada para brindarnos unas 24 horas de reproducción continua por cada carga (que en total sería de unas 30 horas). Aunque obviamente esto puede variar mucho según el uso.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.