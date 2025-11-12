Este espectacular móvil realme de 6,83 pulgadas y 256 GB puede ser tuyo por 188 euros menos

Entre todos los móviles de gama media que hay actualmente a la venta, el realme 14 Pro+ 5G es una opción muy interesante por sus características, pero es verdad que también es un poco más caro. Este smartphone tiene un precio recomendado de 399,99 euros en su versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. No obstante, lo puedes conseguir en AliExpress por tan solo 211,99 euros, siempre y cuando uses el cupón ESAE40 (40 euros de descuento).

En cuanto al vendedor, ha vendido más de 4.000 unidades, las reseñas son positivas y tiene una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5. Por lo tanto, es de confianza. Además, el envío es gratuito y se realiza desde España, así que el móvil te llegará en solo unos días. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las principales características del realme 14 Pro+ 5G.

Un buen móvil de gama media con un diseño moderno y elegante

Este smartphone no pasa desapercibido, empezando por su pantalla su pantalla OLED de 6,83 pulgadas, con resolución de 2.800 por 1.272 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. La calidad de imagen es excepcional, no solo por su nitidez, sino también por ofrecer colores vibrantes. Sin duda, es una pantalla pensada para quienes suelen ver muchos vídeos y juegan a videojuegos.

A nivel de rendimiento tampoco decepciona, y aquí tiene mucho que ver el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un chip que ha demostrado ser más que solvente, a la vez que eficiente energéticamente. En el apartado fotográfico, realme se ha decantado por una cámara principal y un teleobjetivo de 50 megapíxeles junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En el frontal hay una cámara de 32 megapíxeles. Y si te preguntas qué pasa con la grabación de vídeo, soporta hasta 4K a 3 fotogramas por segundo.

La autonomía es otro de los aspectos más destacables. Con una batería de 6.000 mAh, podrás usarlo todo el día sin necesidad de estar pendiente del cargador. A la hora de cargarlo, no tendrás que esperar demasiado para que la batería llegue al 100 %, ya que cuenta con carga rápida de 80 vatios.

Si ha llegado el momento de renovar tu móvil y buscas un modelo de gama media que destaque por encima de otros smartphones de su categoría, entonces no dejes pasar esta oferta y hazte con el realme 14 Pro+ 5G, no todos los días está disponible por menos de 215 euros. Esta oferta termina el 19 de noviembre a las 23:59 horas, pero podría agotarse antes.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.