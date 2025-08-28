Este MacBook con chip M4, gran autonomía y un precio inferior a 980 euros no tiene rival

Si estabas esperando el momento perfecto para dar el salto a un portátil de Apple o cambiar el que tienes, el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M4 acaba de ponértelo en bandeja. Este modelo, que normalmente cuesta 1.199 euros en su configuración con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, ahora se puede conseguir por solo 979 euros en Amazon y MediaMarkt. Como no sabemos cuándo finalizará esta oferta, te recomendamos que te hagas con él lo antes posible.

Este MacBook Air es el portátil de última más generación más barato de Apple, y si echas un vistazo a las reseñas de los usuarios verás que están encantados con él. De hecho, tiene una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5. Por cierto, si 256 GB de parecen pocos, el modelo con 512 GB de almacenamiento también está en oferta y cuesta 1.209 euros (antes 1.449 euros).

Un portátil potente y ligero con 220 euros de descuento

Este portátil pesa 1,24 kg Apple

A la hora de hablar de este portátil, lo estamos haciendo de un equipo que combina diseño prémium, potencia y autonomía como pocos. Su pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas ofrece una calidad de imagen espectacular. Además, al tener una resolución de 2.560 x 1.664 píxeles y 500 nits de brillo, es perfecta para trabajar, editar fotos, jugar a videojuegos o disfrutar de series y películas. Y todo esto sin renunciar a la portabilidad.

A nivel interno lleva el chip M4. Con 10 núcleos de CPU y 8 de GPU, es capaz de mover aplicaciones exigentes con una fluidez asombrosa. Ya sea para tareas creativas, ofimática o simplemente para navegar y consumir contenido, este portátil responde con solvencia. Además, su eficiencia energética es increíble: hasta 15 horas de autonomía para que te olvides del cargador durante toda la jornada.

En conectividad tampoco se queda corto. Tiene dos puertos Thunderbolt 4 (USB-C), MagSafe 3, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y hasta una toma de auriculares de 3,5 mm. Si haces videollamadas, su cámara de 12 megapíxeles con procesador de señal avanzado ofrece una imagen nítida, mientras que los cuatro altavoces con Dolby Atmos garantizan un sonido envolvente que sorprende en un equipo tan delgado.

El MacBook Air es una opción excelente para quienes no usan programas exclusivos de Windows. Además, es increíble lo bien que funciona y no hace nada de ruido al no tener ventiladores. En cuanto a la autonomía, pocos portátiles pueden competir con él.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.