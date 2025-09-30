Este monitor OLED LG 4K de 32 pulgadas está rebajado 704 euros y nunca antes ha estado tan barato

Tenemos que hablar de un chollo que no te dejará indiferente si tenías pensado comprar un monitor OLED. El LG 32GS95UV-W, un modelo que está muy bien valorado en Amazon y tiene unas características impresionantes, puede ser tuyo por mucho menos de lo que imaginas, siempre y cuando aproveches esta oferta. Ya sea para trabajar o jugar, sobre todo para esto último, este monitor es un acierto.

En la web de LG cuesta 1.398,79 euros, pero se puede conseguir por 693,92 euros en Amazon (color blanco). Eso significa un ahorro de nada menos que 704,87 euros, lo que convierte a este modelo en una auténtica ganga para quienes buscan dar un salto de calidad. De hecho, podríamos decir que no tiene competencia por debajo de los 700 euros.

Hazte con el LG 32GS95UV-W a precio de derribo en Amazon

Estamos hablando de un monitor OLED 4K de 32 pulgadas que, además de verse de escándalo, ofrece una gran fluidez. Su tecnología Dual Mode permite alternar entre 240 Hz en resolución 4K UHD y 480 Hz en Full HD con un solo clic, adaptándose tanto a quienes buscan la máxima resolución como a los que priorizan la tasa de fotogramas por segundo en títulos competitivos como Overwatch 2, Fortnite o Counter-Strike 2. A esto se suma un tiempo de respuesta de 0,03 ms, lo que elimina prácticamente cualquier rastro de ghosting o desenfoque de movimiento. Todo esto completa con el contraste propio de la tecnología OLED y la certificación DisplayHDR True Black 400, que garantiza negros puros y colores vibrantes, potenciados además por la tecnología Micro Lens Array+, capaz de ofrecer hasta un 37,5 % más de brillo y alcanzar picos de hasta 1300 nits.

El sonido también juega un papel clave. Gracias a la tecnología Pixel Sound y a sus altavoces integrados de 7 vatios con DTS Virtual:X, no hace falta conectar unos externos y tampoco recurrir a unos auriculares. A nivel de diseño, este monitor está claramente pensado para jugar: la iluminación Unity Hexagon y el soporte en forma de L no solo aportan un toque moderno, sino también estabilidad y ergonomía.

A nivel de conectividad, cuenta con dos puertos HDMI, un DisplayPort, dos USB 3.0 y una salida para auriculares. Por último, decir que es compatible con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium Pro, lo que asegura una experiencia de juego sin tearing ni stuttering, incluso en los juegos más exigentes.

Aprovecha esta oferta de Amazon y llévate el LG 32GS95UV-W por tan solo 693,92 euros, no te arrepentirás. Con este monitor, podrás disfrutar de tus juegos favoritos como nunca antes. Si decides comprarlo, te recomendamos hacerlo cuanto antes, ya que esta oferta podría terminar en cualquier momento.

