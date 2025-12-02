Patinete eléctrico
Este patinete barato está entre lo urbano y lo todoterreno, y cambiará tu forma de moverte por la ciudad
A veces no buscas un patinete eléctrico, buscas libertad, recuperar tiempo, evitar atascos, sentir que la ciudad te pertenece. El iScooter iX3 es justo eso: potencia, autonomía, comodidad y versatilidad
Hay un momento en el que te das cuenta de que moverte por la ciudad ya no es tan simple. Atascos, prisas, autobuses llenos, metros saturados, parkings imposibles... Todo parece quitarte minutos, energía y tranquilidad. Entonces empiezas a buscar alternativas, pensando que quizá haya una manera más fácil de llegar donde necesitas sin convertir cada desplazamiento en un pequeño combate.
Ahí es donde un patinete eléctrico empieza a cobrar sentido. No como un juguete, sino como una herramienta. Es una forma de recuperar el control, de moverte a tu ritmo, de esquivar problemas, de sentir que el día empieza contigo avanzando, no esperando. El iScooter iX3 pertenece a esta categoría de vehículos que no te prometen un lijo, pero sí libertad.
Es uno de esos patinetes que, cuando más los usas, más entiendes por qué tanta gente ha dejado de depender de coches, motos o transportes públicos. Y lo entiendes todavía más cuando lo encuentras rebajado a 291 euros en AliExpress, especialmente si sabes que su precio oficial es de 529 euros, cifra que indica en la web de iScooter.
El iScooter iX3 se siente serio desde el primer minuto
Hay patinetes que, al tocarlos, ya te dicen que son básicos, que están diseñados para recorridos cortos, para superficies lisas o para usuarios ocasionales. El iScooter iX3 no es uno de esos. Desde que apoyas la mano sobre su manillar, notas que hay una estructura robusta y sólida, con un chasis que no se queja, que parece construido para durar.
Todo en él transmite estabilidad. La plataforma ancha, el mástil firme, los materiales que combinan metal y acabados más suaves que evitan vibraciones. Es un patinete que da esa sensación agradable de poder confiar en él, de saber que estás ante un vehículo pensado para soportar trayectos reales, con baches, frenadas fuertes, curvas cerradas y cuestas inesperadas.
Hay una diferencia entre un patinete normalito y uno que tiene músculo. Lo notas en la primera aceleración, en cómo sale de un semáforo. El iScooter iX3 monta un motor ubicado en la parte trasera que entrega 800 W que se sienten desde el instante en que pulsas el acelerador. La velocidad máxima ronda los 40 km/hora, aunque viene limitado a 25 para cumplir con la normativa. Más allá del número, lo importante es que es un vehículo que responde, que no se queda corto y que te permite moverte con agilidad.
Nadie quiere quedarse tirado a mitad del trayecto, y con el iX3 esa preocupación se disipa desde el primer día. Su batería permite recorrer entre 30 y 40 km reales por carga, una cifra que dependerá del peso, la velocidad o las cuestas. Si tu trayecto diario no es demasiado largo, podrás utilizarlo durante varios días sin necesidad de enchufarlo. Y una carga completa dura entre 6 y 7 horas, así que podrás dejarlo cargando mientras duermes, trabajas o estás en clase.
Sus neumáticos de 10 pulgadas con cámara de aire suavizan el camino, amortiguan vibraciones y ofrecen una tracción notable incluso en superficies que no son perfectas. Pero lo que cambia la experiencia es la suspensión doble. Tanto delante como detrás, el patinete cuenta con un sistema de amortiguación que absorbe impactos de manera natural. Por eso el iX3 es un patinete urbano y todoterreno ligero.
Un patinete potente necesita frenos que correspondan. Aquí el iX3 cumple sin titubeos. Lleva frenos de disco tanto delante como detrás, acompañados de un sistema E-ABS que estabiliza la frenada. La sensación es de control absoluto. Frenar no implica tensiones ni movimientos bruscos.
Tiene un mecanismo de plegado rápido, seguro y práctico. Puedes guardarlo bajo una mesa, meterlo en el maletero o subirlo en el ascensor sin esfuerzo. La estructura soporta hasta 120 kilos. Con todo esto, es un patinete que pretende ser útil. Un compañero de desplazamientos diarios y de escapadas improvisadas. A su precio original ya era competitivo, pero ahora, a 291 euros, se convierte en una oportunidad.
