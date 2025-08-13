Este portátil con 24 GB de RAM y una RTX 4050 es tan barato que te frotarás los ojos pensando que has visto mal el precio

Por sus características, un portátil gaming también se puede usar para realizar tareas donde hace falta un procesador de alto rendimiento y una tarjeta gráfica dedicada. En cuanto al precio, todo depende del hardware, pero no hace falta gastar una fortuna para un equipo de gama de entrada. Por ejemplo, en el momento de escribir estas líneas el Lenovo LOQ Gen 9 se puede conseguir en Amazon por 739 euros.

Si tenemos en cuenta que este portátil tiene un precio de venta recomendado de 999 euros, estamos hablando de 260 euros menos. Sin duda, es un buen momento para comprarlo, y pasa a ser una opción muy interesante para todos aquellos que buscan un equipo versátil que sea potente y tenga un precio accesible. Dicho esto, veamos qué ofrece este equipo de Lenovo.

Un portátil para jugar y trabajar por menos de 740 euros

Lo primero que llama la atención de este portátil si lo comparamos con otros equipos de su categoría, es que el Lenovo LOQ Gen 9 que está en oferta viene con 24 GB de RAM, cuando lo normal son 16 GB. A esto hay que añadir un SSD de 512 GB y una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz.

Para ofrecer un buen rendimiento bajo cualquier escenario, Lenovo se ha decantado por el procesador AMD Ryzen 7 7435HS y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4050. Esto quiere decir que no solo puede mover juegos como Cyberpunk 2077 o Indiana Jones y el Gran Círculo, sino que también se puede usar para edición de vídeo. En cuanto a la conectividad, incorpora x3 puertos USB tipo A, un USB tipo C, un HDMI 2.1, un conector combinado para auriculares y micrófono, un puerto Ethernet, Bluetooth y Wi-Fi.

Al estar hablando de un portátil para jugar es importante que lleve un sistema de refrigeración que esté a la altura, Pues bien, el Lenovo LOG Gen 9 cuenta con un sistema de dos ventiladores que expulsan el calor por la parte trasera. Esto permite jugar con mayor comodidad ya que la parte superior se mantiene más fresca, por lo que no se alcanza una temperatura lo suficientemente alta como para que resulte incómodo tener las manos sobre el teclado. Por último, decir que este equipo viene sin sistema operativo, así que es el comprador quien tiene que instalar Windows 11.

Aprovecha que el Lenovo LOG Gen 9 está disponible por 739 euros y no lo dejes escapar. Si bien no es el precio mínimo histórico, se acerca bastante, razón de más para comprarlo antes de que finalice la oferta. Además, pocos portátiles ofrecen tanto por tan poco.

