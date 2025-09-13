Este portátil Acer con 16 GB RAM e Intel Core i5 baja de precio: buen rendimiento por menos de 440 euros

Si estás buscando un portátil que ofrezca mucho por poco, el Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC es una de las mejores opciones que hay ahora mismo. Con un precio recomendado de 529 euros ya tenía un precio muy competitivo, pero en el momento de escribir estas líneas se puede conseguir en Amazon por 439 euros. Dicho esto, y por lo que ofrece, es un auténtico chollo.

Antes de echar un vistazo a sus características, es importante mencionar que viene sin sistema operativo. Por lo tanto, si finalmente decides comprar este portátil, tendrás que instalar Windows 11 por tu cuenta. También tienes la opción de instalar una distro GNU/Linux e incluso tener ambos sistemas operativos en el SSD, lo que prefieras.

Hazte con el Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC al mejor precio en Amazon

Este portátil está bastante bien a nivel de conectividad Acer

Lo primero que llama la atención del Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC es que viene con 16 GB de RAM, algo que no se ve todos los días en este rango de precio. Normalmente, por menos de 450 euros, lo habitual es encontrarse con 8 GB, así que aquí tienes el doble. ¿Qué significa esto? Que podrás abrir muchas pestañas, obtener un mejor rendimiento en multitarea y mucho más. Además, monta un Intel Core i5-1334U, un procesador potente y eficiente que va sobrado para tareas de oficina, estudiar y ocio (películas/series en streaming y juego en la nube).

La pantalla tampoco decepciona: 15,6 pulgadas con resolucion Full HD (1.920 por 1.080 píxeles), perfecta para trabajar y para conseguir cualquier contenido multimedia. Y ojo al almacenamiento, que tampoco está nada mal. Cuenta con un SSD de 512 GB para que no tengas problemas de espacio a la hora de instalar todos los programas que usas habitualmente.

A nivel de conectividad, viene bien servido. Este portátil incorpora dos puertos USB 3.2 tipo A, un USB tipo C, un HDMI, conector jack para auriculares, Bluetooth 5.2 y Wi-Fi. Si echas en falta una ranura para tarjetas SD, lo puedes solucionar comprando un lector externo. Sobre esto útlimo, lo puedes encontrar por menos de 10 euros en Amazon.

Aunque hay portátiles que euestan más o menos lo mismo que el Acer Aspire Go 15 AG15-71P-56QC, muchos llevan menos RAM y un procesador menos potente, de ahí que este equipo sea una mejor opción. Así que, si quieres ir a lo seguro y no jugártela, aprovecha esta oferta antes de que finalice.

