Este portátil Lenovo lo tiene todo: Intel Core i7, pantalla de 16 pulgadas y una excelente relación calidad-precio

No siempre es fácil encontrar un portátil que ofrezca buen rendimiento, tenga un diseño elegante y un precio atractivo. No obstante, el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10 cumple con estas tres cosas. Cuando no está en oferta cuesta 999 euros, pero en el momento de escribir estas líneas está disponible en Amazon por 849 euros. Aunque hay muchos portátiles más baratos, este tiene ciertas características que lo ponen un escalón por encima.

¿Y qué opinan los usuarios? Pues, solo hay que echar un vistazo a las reseñas para ver que la mayoría están encantados con el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10, de ahí que tenga una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado de vendieron más de 100 unidades, lo cual no está nada mal. Dicho esto, es hora de echarle un vistazo para ver qué ofrece.

Potencia y versatilidad a un precio muy competitivo

Este portátil tiene varios puertos USB Lenovo

Gracias al procesador que lleva, el Intel Core i7-13620H de 10 núcleos, este equipo te sorprenderá por su rendimiento, independientemente del programa que uses o si tienes varios abiertos. También cuenta con 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB. Todo esto, en su conjunto, hace que todo funcione de forma rápida y fluida. Ahora bien, no tiene una tarjeta gráfica dedicada, en su lugar encontramos una gráficos Intel integrados. Por lo tanto, no es un portátil pensado para jugar, aunque puede mover juegos que sean poco exigentes, por ejemplo, Hollow Knight: Silksong.

Pero no todo es potencia, la pantalla también tiene que ser de calidad. Pues bien, este portátil tiene un panel IPS de 16 pulgadas con una resolución de 1.920 por 1.200 píxeles que ofrece un buen nivel de detalle y colores realistas, sin saturación. Y para que la experiencia sea completa, los altavoces con Dolby Atmos hacen que sea ideal para ver peliculas y series.

Por otro lado, la cámara web 1080p asegura una calidad más que aceptable. En cuanto a la conectividad, incorpora Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, dos puertos USB tipo A, dos USB tipo C, un HDMI 1.4b y un lector de tarjetas microSD. Así que, en un principio no tendrias que tener problemas a la hora de conectar todos tus perifericos y accesorios. Si echas en falta algún puerto más, lo puedes solucionar comprando un hub USB.

Por sus características y precio, no podemos hacer otra cosa que recomendar el Lenovo IdeaPad Slim 5 Gen 10. Además, al contrario que otros portátiles, este viene con Windows 10 Home preinstalado, así que no lo tendrás que instalar por tu cuenta y tampoco comprar la licencia OEM.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.