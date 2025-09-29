Este portátil MSI, además de ser muy fiable, ahora tiene un precio increíble

El mercado de los portátiles es muy competitivo, pero de vez en cuando, aparece una oferta que destaca por su relación calidad-precio. Si ir más lejos, el MSI Modern 15 B7M-440XES, un equipo diseñado para profesionales y estudiantes, actualmente está disponible por 583,39 euros en Amazon, lo que supone un ahorro de 115,61 euros sobre su precio recomendado de 699 euros.

Ahora que tiene un 17 % descuento, es una de las mejores opciones por debajo de los 585 euros, y es que es un equipo muy equilibrado a nivel de hardware. No obstante, hay que tener en cuenta que viene sin sistema operativo. Por lo tanto, si lo compras, tendrás tendrás que dedicar unos minutos a la instalación de Windows 11. Ahora bien, también tienes la opción de instalar una distro GNU/Linux que sea fácil de usar, como Ubuntu, Linux Mint o Zorin OS, por poner algunos ejemplos.

Ahorra 115,61 euros comprando el MSI Modern 15 B7M-440XES en Amazon

Este portátil tiene un teclado de tamaño completo MSI

En el interior de este portátil encontramos el procesador AMD Ryzen 7 7730U, que garantiza un buen rendimiento en las tareas del día a día, siempre y cuando no sean muy exigentes, hay que tener en cuenta que es un procesador de bajo consumo. Dicho procesador se complementa con 16 GB de memoria RAM y 512 GB de SSD. En este sentido está a la altura de lo esperado y no decepciona. Si en tu día a día usas Office, editas imágenes, navegas por Internet o ves vídeos, entonces este equipo es una opción muy interesante.

En cuanto a la pantalla, tiene un panel IPS Full HD de 15,6 pulgadas que no se ve nada mal, haciendo que trabajar o consumir contenido multimedia sea un placer. Por otro lado, decir que no es un portátil gaming, hay que tener en cuenta que lleva una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics. Además, no está de más mencionar que MSI ha puesto un especial énfasis en la seguridad, incorporando seguridad de nivel empresarial para proteger tus datos.

Sin duda, este portátil es una apuesta segura, y es que si te haces con él tendrás equipo para muchos años. Así que, no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que se agote o finalice, pocos portátiles ofrecen tanto por tan poco.

