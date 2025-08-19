Este portátil Samsung con panel de 15,6 pulgadas, 16 GB de RAM y Windows 11 está tan barato que cuesta creerlo

Samsung es una marca que nunca se conforma y siempre busca ir más allá. Además de liderar en televisores y smartphones, también cuenta con portátiles muy atractivos enfocados a la productividad, como el Samsung Galaxy Book4, que en estos momentos, gracias a la rebaja que tiene, es una de las mejores recomendaciones que podemos hacer de cara a la vuelta al cole.

Con el final del verano a la vuelta de la esquina, son muchas las personas que aprovechan en estas fechas para buscar un ordenador portátil que les acompañe durante el próximo curso. Y este modelo de Samsung, a pesar de tener un precio recomendado de 849 euros, ahora tiene un descuento total de 241 euros que lo deja por unos ajustados 608 euros en Amazon. Y como alternativa de compra, en MediaMarkt lo encontrarás por unos 631 euros y en PcComponentes por unos 649 euros junto a una suscripción de un mesa Microsoft 365.

Compra el portátil Samsung Galaxy Book4 al mejor precio

Samsung Galaxy Book4 Samsung

El Samsung Galaxy Book4 es un portátil ultraligero que, a pesar de no tener el hardware más actual, sigue ofreciendo un rendimiento maravilloso, sobre todo si lo que buscas es un equipo para teletrabajar desde cualquier rincón del mundo, estudiar o navegar por internet. Lo primero que llama la atención es su diseño, ya que cuenta con un cuerpo metálico que le otorga robustez y un aspecto premium. Y lo mejor de todo es que apenas tiene un peso de 1,55 kg para facilitar su transporte al máximo.

Al levantar la tapa nos encontramos con una pantalla LED antirreflectante de 15,6 pulgadas, un tamaño muy adecuado para mejorar la experiencia visual y la productividad. Esta llega a ofrecernos una resolución Full HD (1.920 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo máximo de 400 nits para defenderse bien en interiores.

Bajo el capó de este portátil podemos ver que trae instalado un procesador Intel Core i7-1355U que se desenvuelve con soltura en la mayoría de escenarios y alcanza velocidades de hasta 5.4 GHz. Obviamente, no funciona solo, pues se complementa con una gráfica integrada Intel Iris Xe, una memoria RAM de 16 GB para trabajar cómodamente con varias aplicaciones abiertas y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB bastante rápida.

Algo que también es de agradecer es que viene con un sistema operativo Windows 11 Home ya instalado, así que puedes olvidarte de comprar una licencia o pasar varios minutos realizando una instalación. Por otro lado, dispone de una batería de 54 Wh que nos garantiza numerosas horas de uso, superando una jornada completa de trabajo (aunque puede variar dependiendo del nivel de exigencia), unos altavoces estéreo que soportan Dolby Atmos, una webcam HD ideal para videollamadas y una conectividad bastante avanzada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.