Este portátil HP con Windows 11, SSD de 1 TB y gran autonomía está tan barato que te frotarás los ojos

Si tras la vuelta a la rutina de las clases o trabajo estás pensando en comprar un nuevo ordenador portátil que se defienda bien en todo tipo de tareas y quieres gastar lo justo, estás de suerte, ya que ahora puedes conseguir un superventas como el HP 15-fd0194ns a un precio muy atractivo con descuento.

Este portátil de la marca HP se estaba vendiendo recientemente por unos 629,99 euros, aunque ahora gracias a un descuento total de 80 euros podemos aprovechar para conseguirlo por tan solo unos 549 euros en Amazon. Y a decir verdad, está tan barato que se ha convertido en el modelo más vendido. ¿Vas a dejar escapar la oportunidad de conseguirlo a este precio?

Compra el portátil HP 15-fd0194ns a precio mínimo histórico

HP 15-fd0194ns HP

El HP 15-fd0194ns es, sin andarnos con rodeos, un portátil económico perfecto para quienes buscan un modelo que ofrezca un buen rendimiento para realizar tareas básicas de productividad, por lo que no es casualidad que actualmente sea el modelo más vendido. Este cuenta con un diseño moderno que encaja en cualquier entorno. Y a pesar de estar fabricado principalmente con plástico reciclado, se siente muy sólido y apenas tiene un ligero peso de 1,59 kg que facilita su transporte.

Por su rango de precio es difícil encontrar algo mejor en términos de hardware, ya que en su interior nos encontramos con un procesador Intel Core i5-1334U que dispone de 10 núcleos y alcanza velocidades de hasta 4,6 GHz para asegurarnos un buen rendimiento a la hora de navegar, usar los programas de ofimática habituales e incluso otros algo más exigentes, el cual se complementa con una gráfica integrada Intel Iris Xe que se caracteriza por su eficiencia energética y su capacidad para reproducir contenido en alta definición.

Aunque lo que más nos sorprende es que funcione junto a una memoria RAM de 16 GB y una unidad de almacenamiento SSD de 1 TB que nos brinda espacio de sobra para descargar una gran cantidad de archivos sin tener que recurrir a un disco duro externo, además de que ya viene con un sistema operativo Windows 11 instalado de manera previa para empezar a darle uso desde el primer momento que pulsemos el botón de encendido. Con todo esto sobre la mesa, es cierto que para gaming se queda corto, pero puede mover juegos poco exigentes sin problemas.

Y en cuanto al apartado visual, tenemos una pantalla de 15,6 pulgadas que nos asegura una gran superficie de trabajo. Esta nos ofrece una resolución Full HD (1.920 x 1.080 px), una tasa de refresco nativa de 60 Hz y un brillo máximo de 250 nits que nos hace recomendarlo especialmente para usarlo en interiores. Sin olvidarnos de que incluye una webcam en la parte superior que no solo se acompaña de unos micrófonos para poder unirnos a videollamadas, sino que también nos permite bloquearla gracias a un obturador de privacidad.

Para rematar, viene con una batería de 41 Wh que llega a brindarnos aproximadamente 7 horas de uso, siendo así capaz de aguantar casi una jornada completa sin conectarlo a la corriente, y un apartado de conectividad completo, pues tenemos Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, dos USB-A, un USB-C, HDMI 1.4b y jack de 3,5 mm para auriculares. Con todo esto, y más ahora que está con descuento, es nuestra gran recomendación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.