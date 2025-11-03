Por este precio tan bajo, es díficil encontrar una mejor opción que esta Smart TV Hisense

Lo hemos dicho en más de una ocasión, los televisores Full HD siguen teniendo su publico, de ahí que marcas como Hisense sigan lanzando modelos con esta resolución. Además, suelen ser muy económicos y también permiten acceder a las principales plataformas de streaming. Eso sí, no suelen superar las 40 pulgadas. Hay que tener en cuenta que en una Smart TV de 50 pulgadas o más con resolución 1080p, los píxeles serían demasiado visibles, sobre todo si estamos a poca distancia.

En el momento de escribir estas líneas, el Hisense 40A5Q está disponible en Amazon por solo 199 euros, su precio mínimo histórico, lo que supone un ahorro de 100 euros respecto a su precio recomendado de 299 euros. Sin duda, una oportunidad difícil de dejar pasar para quienes buscan un televisor moderno, con un sistema operativo actual y asequible.

Llévate la Smart TV Hisense 40A5Q al mejor precio en Amazon

Este televisor lleva el sistema operativo VIDAA Hisense

Esta Smart TV de 40 pulgadas es perfecta para quienes quieren disfrutar de una buena calidad visual sin gastar demasiado. Su panel con resolución Full HD ofrece una nitidez más que suficiente para ver la TDT o disfrutar de los planes más económicos de Netflix, HBO Max o Disney+ u otras plataformas, donde la resolución es 1080p. Además, es compatible con HDR10, una tecnología que mejora el contraste y el brillo para mostrar imágenes más realistas.

Luego está el sistema operativo, y aquí encontramos VIDAA. Esto quiere decir que podrás ver sin ningún problema tus series y películas favoritas vía streaming. La interfaz de dicho sistema operativo es intuitiva y responde al instante. A esto se suma la compatibilidad con el asistente de voz Alexa, lo que facilita aún más su uso.

El diseño también juega a su favor: con marcos delgados y un estilo minimalista, el Hisense 40A5Q queda bien cualquier salón o habitación, aportando un toque moderno sin ocupar demasiado espacio. Por último, no podíamos olvidarnos de la conectividad. Esta Smart TV tiene dos puertos HDMI, dos entradas de antena, una ranura CI, una toma para auriculares, una salida de audio óptica para una barra de sonido, un puerto USB, un puerto Ethernet y Wi-Fi (2,4 GHz),

Con todo lo mencionado, no cabe duda de que el Hisense 40A5Q es un acierto, y más ahora que es posible conseguirlo por menos de 200 euros. Por eso, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Eso si, esta oferta puede finalizar en cualquier momento, por lo que te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible.

