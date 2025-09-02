Este Samsung quiere ser el nuevo superventas de la gama media (y lo tiene todo para lograrlo)

En un mercado donde cada vez es más habitual que los móviles premium superen los mil euros, está claro que no todos los usuarios buscamos los dispositivos más exclusivos ni la última innovación casi experimental. La mayoría buscamos un smartphone que cumpla con lo esencial, que tenga una buena pantalla, asegure un buen rendimiento, venga con cámaras solventes...

Y si a eso le sumamos la confianza de una marca como Samsung, el resultado es un móvil de gama media con grandes aspiraciones. El Samsung Galaxy A26 5G nació para responder a esa demanda, la de ser un móvil versátil, moderno y con recursos más que suficientes para que lo puedas utilizar durante años.

Pero no nos engañemos. Lo mejor que te voy a contar hoy de este móvil es que está de oferta en AliExpress, donde ha bajado hasta los 182,99 euros. Ten en cuenta que esta versión tiene un precio oficial de 369 euros, y esto es algo que hemos podido comprobar en la web de Samsung. Para que te hagas una idea de lo buena que es esta oferta, te diré que en El Corte Inglés cuesta ahora mismo 309 euros, mientras que en MediaMarkt baja hasta los 299 euros y en Amazon se queda en 260 euros. En AliExpress nos podemos ahorrar 186 euros, que es dinero, y conseguirlo además con envío y devolución gratis y enviado desde España para que lo puedas estrenar cuanto antes.

Samsung Galaxy A26: un gama media con altas aspiraciones

La pantalla es uno de los componentes más importantes de un smartphone. Al fin y al cabo, desde ahí lo veremos todo. Este Samsung Galaxy monta un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas que ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz. Con esta combinación, además de los colores vivos y los negros profundos de la tecnología AMOLED, tendremos una muy buena fluidez, digna de los mejores móviles del mercado.

A simple vista podríamos decir que el Galaxy A26 5G mantiene la estética sobria y moderna que caracteriza a la serie A de Samsung. Consigue un buen equilibrio entre solidez y comodidad y su sensor de huella en el lateral se integra de una forma muy natural, aportando rapidez y seguridad a la hora de desbloquearlo.

En su interior, el Galaxy A26 5G incorpora un procesador Exynos 1380 que, en esta versión, está acompañado por 8 GB de RAM. Es una combinación más que suficiente para gestionar multitarea y aplicaciones pesadas. Su almacenamiento interno de 256 GB es otro de sus grandes atractivos, ya que ofrece espacio suficiente para guardar tus fotos, vídeos y otros documentos. En cualquier caso, este almacenamiento es ampliable hasta 2 TB a través de microSD.

El apartado fotográfico tampoco se queda corto. En la parte trasera monta una triple cámara compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2. Gracias a esa estabilización podremos capturar escenas con menos ruido y mayor nitidez, incluso de noche. Y su cámara frontal de 13 megapíxeles cumple con creces para tus selfies y videollamadas

La batería es de 5000 mAh, que ya es un estándar en la gama media y que nos asegura un día completo de uso intensivo, una cifra que podemos estirar su haces un uso más moderado de tu móvil. Es un smartphone que se siente más premium de lo que cuesta, convirtiéndose en una de las opciones más equilibradas de la gama media actual.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.