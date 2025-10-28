Este smartwatch Samsung es competencia directa del Apple Watch Series 11 y cuesta mucho menos

Cuando hablamos de relojes inteligentes, no basta con que sean bonitos, también tienen que ser útiles, cómodos y, sobre todo, que justifiquen su precio. El Samsung Galaxy Watch8 (Bluetooth) cumple con todo eso y mucho más. Dicho smartwatch tiene un precio recomendado de 409 euros en su versión de 40 mm, pero ahora mismo puedes encontrarlo por solo 309 euros en Amazon y MediaMarkt.

El Samsung Galaxy Watch8 juega en la misma liga que el Pixel Watch 4 de Google y el Apple Watch Series 11, pero gracias a esta oferta tiene un precio mucho más atractivo que estos dos últimos. Si estabas buscando un reloj inteligente de gama alta que no sea excesivamente caro, la propuesta de Samsung es tentadora, sobre todo ahora que tiene un 24 % de descuento.

Un reloj inteligente de gama alta que tiene la IA por bandera

El reloj inteligente de Samsung cuenta con un diseño moderno y ligero, lo que lo hace perfecto para usarlo en todo momento. También cuenta con una pantalla AMOLED que sorprende por su nitidez y la viveza de los colores. Ahora bien, lo que realmente marca la diferencia está en su interior. El Samsung Galaxy Watch8 incorpora una serie de sensores de última generación que se encargan de monitorizar con precisión todo lo relacionado con la salud.

Por otro lado, gracias a su integración con el ecosistema de Samsung y que lleva Wear OS, responder notificaciones, pagar con un simple gesto, controlar tu música o acceder a aplicaciones de Google es tan rápido y fluido que, si finalmente lo compras, te preguntarás cómo podías vivir sin él. Hay que tener en cuenta que es un smartwatch muy completo a nivel de funciones.

En definitiva, por 309 euros te llevas un reloj inteligente que cuida tu salud y mejora tu productividad. Con la rebaja actual, no se trata de preguntarse si lo necesitas, sino de aprovechar el momento antes de que vuelva a su precio de venta recomendado. Sin duda, en una de las mejores opciones que hay ahora mismo en su rango de precio.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.