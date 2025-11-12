Estos auriculares Sony con audio de alta resolución y gran autonomía tienen un precio irresistible

Si bien los Sony WH-1000XM6 ya están a la venta, sigue mereciendo la pena comprar los WH-1000XM5, y es que la diferencia de precio es significativa, sobre todo ahora que estos últimos tienen un gran descuento en AliExpress. Por lo tanto, si estás buscando unos auriculares inalámbricos de gama alta a un precio atractivo, no puedes dejar pasar esta oferta.

Los Sony WH-1000XM5 cuestan 299 euros en la web de Sony, pero puedes conseguirlos en AliExpress por solo 182,40 euros si utilizas el cupón ESAE20. Dicho cupón es válido hasta el 19 de noviembre a las 23:59 horas. Ahora bien, no te confíes, puede que se agoten mucho antes, normalmente hay unidades limitadas, y más estos auriculares que son un éxito en ventas.

Llévate los Sony WH-1000XM5 al mejor precio en AliExpress

Con un diseño elegante y materiales prémium, estos auriculares son perfectos para quienes buscan calidad de sonido y comodidad. Sobre esto último, sus almohadillas son muy suaves y envuelven bastante bien las orejas, mientras que la diadema ajustable garantiza un ajuste perfecto. Así que, se pueden usar durante horas sin problema alguno.

La cancelación de ruido de estos auriculares es uno de sus mayores atractivos. Gracias a la incorporación de cuatro micrófonos en cada auricular y al optimizador automático de cancelación de ruido, el sistema es capaz de adaptarse al entorno y eliminar el ruido exterior. La calidad de sonido también está a la altura de las expectativas. De hecho, son compatibles con audio de alta resolución mediante LDAC.

Además de la calidad de audio, los Sony WH-1000XM5 llevar una batería que ofrece una autonomía de hasta 30 horas. En cuanto a las llamadas, te escucharán perfectamente gracias a los micrófonos integrados. En general, estos auriculares dan la impresión de ser un producto muy bien diseñado. Por todo lo que hemos comentado, vale la pena comprarlos, no todos los días están rebajados a 116,60 euros.

Te recordamos que en la promo del 11.11 de AliExpress hay muchos más productos en oferta, y en algunos casos el descuento puede ser de hasta el 80 %, por lo que merece la pena echar un vistazo. Además, muchos artículos tienen un cupón descuento que se aplica manualmente antes de proceder al pago.

