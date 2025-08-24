Por fin de oferta el Samsung Galaxy con alma de gama alta y precio más accesible

A la hora de cambiar de móvil, muchas veces nos enfrentamos a una duda similar: ¿apostar por un gama alta caro o conformarnos con un gama media que se nos quedará corto en menos tiempo? Parece que Samsung es consciente de esta indecisión, y por eso lleva tiempo ofreciendo una tercera vía con su serie Fan Edition, que concentra lo mejor de sus buques insignia pero a un precio más asequible.

Buena muestra de ello es el Samsung Galaxy S24 FE, un smartphone que hereda el diseño y la potencia de la familia S24, integra cámaras versátiles y mantiene la esencia premium pero sin exigir un presupuesto desorbitado. Es un dispositivo pensado para quienes buscan un móvil duradero, completo y equilibrado en todos sus apartados.

Si visitas la web de Samsung puedes comprobar que este móvil tiene un precio oficial de 819 euros en su versión de 256 GB. Ahora mismo, en El Corte Inglés ronda los 600 euros, y tanto en MediaMarkt como en PcComponentes se queda en 549 euros. Vale que son buenas ofertas, pero lo podemos comprar por 385,99 euros en la campaña de la Vuelta al Cole de AliExpress, y eso supone ahorrarnos 433 euros en este móvil, que es mucho dinero.

Samsung Galaxy S24 FE: el equilibrio perfecto

El S24 FE mantiene el lenguaje característico de Samsung al presentarse con líneas rectas, trasera en cristal y los módulos de cámara integrados de una forma bastante minimalista. Es un móvil que transmite solidez y elegancia y que incluye certificación IP68 para mostrarse resistente al agua y al polvo.

Su pantalla de 6,7 pulgadas es AMOLED y ofrece una resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa que logra alcanzar los 120 Hz. Gracias a estas cifras, la experiencia de uso es fluida, tanto en las tareas diarias vinculadas a la navegación como en algunas más exigentes, como los juegos. Y su panel asegura negros profundos y colores vibrantes. Tiene un brillo máximo de 1900 nits para que lo puedas ver bien en exteriores soleados y es compatible con Super HDR.

Bajo el capó, el Galaxy S24 FE integra un procesador Exynos 2400e, acompañado de 8 GB de RAM y de 256 GB de almacenamiento interno. Es una combinación que asegura un rendimiento fluido ante la multitarea, juegos exigentes y aplicaciones de productividad. Es verdad que no alcanza el nivel del Snapdragon 8 Gen 3 pero igualmente cumple con nota para la mayoría de usuarios, manteniendo eficiencia energética y potencia de sobra para el día a día.

El apartado fotográfico es otro de los puntos fuertes del Galaxy S24 FE. Su sistema de cámaras traseras ofrece un conjunto equilibrado para distintos escenarios. Cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, capaz de capturar imágenes nítidas y detalladas, un ultra gran angular de 12 megapíxeles con un amplio campo de visión para paisajes y fotos grupales, y un teleobjetivo de 8 megapíxeles con un zoom óptico 3x.

Sí que ha recortado un poco en términos de batería, pero aun así consigue llegar a los 4700 mAh, una cifra suficiente para superar la jornada de uso. Con el precio que tiene ahora gracias a esta oferta de AliExpress, se presenta como un móvil que ofrece lo mejor de Samsung pero a un precio mucho más accesible. Con la misma garantía en cuanto a actualizaciones y la tranquilidad de un diseño resistente.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.