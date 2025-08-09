Gama alta a precio reducido: este móvil Samsung de 2024 sigue siendo una gran apuesta por lo que cuesta

No es la primera vez que lo digo, y tampoco será la última: fijarse en los teléfonos del año anterior siempre es un acierto, porque hay modelos que siguen ofreciendo un buen rendimiento, actualizándose para estar al día con las últimas novedades y, lo más importante, por un precio mucho más accesible. De hecho, si estabas pensando en cambiar ese viejo terminal que sigues usando, mucho ojo con este Samsung Galaxy S24 que ahora puedes estrenar a precio de saldo.

Desde el lanzamiento de los últimos teléfonos de Samsung, el precio de este aclamado modelo que nos dejó el año anterior ha caído en picado. De hecho, se estaba vendiendo por unos 649 euros, aunque ahora gracias a un descuento de 20 euros más podemos añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 629 euros en Amazon, un precio más que razonable para esta bestia que sigue funcionando de manera sobresaliente.

Compra el Samsung Galaxy S24 al mejor precio

El Samsung Galaxy S24 fue uno de los mejores teléfonos de gama alta que nos dejó el 2024, el cual combina potencia con un diseño muy compacto. Cuenta con unos marcos rectos de aluminio que le dan un aire elegante, una trasera de cristal, un grosor de apenas 7,6 mm, un peso ultraligero de 167 gramos y una certificación IP68 que lo hace resistente al agua.

Si ponemos los ojos en el apartado visual, tenemos una pantalla Dynamic AMOLED de 6,2 pulgadas que se ve increíble. Esta nos brinda una resolución Full HD+ que nos asegura imágenes muy nítidas, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo de máximo 2.600 nits para que la experiencia sea siempre igual de agradable en cualquier lugar o momento del día. Asimismo, utiliza una tecnología Vision Booster ajusta el contraste automáticamente y viene protegida por un cristal Gorilla Glass Victus Armor le da un extra de resistencia.

En cuanto al rendimiento, está impulsado por un procesador Exynos 2400 propio de la marca, que ya es una bestia por sí solo, pero combinado con los 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento nos asegura tanto una multitarea muy eficiente como espacio de sobra para la mayoría de usuarios. Y sí, por si tenías dudas, se sigue actualizando sin problemas y pronto funcionará con Android 16.

La autonomía tampoco se queda atrás, pues nos encontramos con una batería de 4.000 mAh que, aunque a priori puede parecer insuficiente, aguanta un día completo de uso. Como decíamos al principio, se trata de un móvil muy compacto y ese es el principal motivo de capacidad. Sin pasar por alto que admite una carga rápida de 25 W y el adaptador viene incluido al comprarlo en Amazon.

Si algo ha dado mucho que hablar de los gama alta de Samsung, eso ha sido el apartado de la fotografía, donde tampoco decepciona. Monta una triple cámara trasera que está formada por un sensor principal de 50 MP, un gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP, con los que podemos sacar fotos espectaculares incluso de noche. Mientras que para selfies y videollamadas, la cámara frontal de 12 MP nos asegura unos resultados llenos de detalles. En resumen, es un teléfono que, pese a su tamaño, lo tiene todo.

