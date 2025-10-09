El Google Pixel 9a es un móvil brillante en la gama media y ya tiene más de 100 euros de descuento

Si te gustaría estrenar un teléfono actual muy equilibrado por un precio razonable, toma nota, porque el Google Pixel 9a ofrece eso y mucho más. Es uno de los candidatos más fuertes para convertirse en el mejor gama media de 2025 y, si te das prisa, ahora puedes conseguirlo más barato.

Este teléfono de Google salió a la venta hace aproximadamente medio año y sigue siendo de lo mejor que hemos tenido en las manos. Y es que, aunque su precio recomendado sea de unos 549 euros, ahora gracias a un descuento de unos 106 euros podemos conseguirlo a precio mínimo histórico de 442,88 euros en Amazon. Mientras que en MediaMarkt se vende por unos 449 euros y en otros comercios por algo más.

Compra el Google Pixel 9a a precio mínimo histórico

De todos los gama media que hemos tenido en las manos, el Google Pixel 9a tiene algo diferente al resto que lo convierte en el aspirante al trono, y más si entramos en el apartado de modelos compactos, un formato que las principales marcas están dejando cada vez más de lado.

Nos encontramos con varios cambios llamativos, empezando por su diseño, que deja a un lado la denominada Camera Bar para dar paso a un módulo que apenas sobresale de la trasera y tiene una gran ventaja: podemos apoyar el móvil de manera plana sobre cualquier superficie. Por otro lado, está construido en aluminio y plástico, apuesta por unos bordes rectos con esquinas redondeadas y una certificación IP68.

Otro punto a favor de este terminal es que nos garantiza un rendimiento tan bueno que echaremos de menos no haber escogido un gama alta. Esto en gran parte se debe a que lleva instalado un procesador Google Tensor G4, el mismo chip que utilizan los Pixel 9 y 9 Pro, el cual es compatible con una gran variedad de funciones de IA y ejecuta todo tipo de acciones de manera solvente.

Además, ya funciona con un sistema operativo Android 16 en su versión más pura para brindarnos una experiencia de uso tan agradable como completa, cuenta con 8 GB de RAM, un almacenamiento de 128 GB y un apartado de autonomía del que por fin puede presumir Google, puesto que viene con una batería de 5.100 mAh que aguanta más de un día hasta dándole un uso intenso. Eso sí, su carga rápida de 23 W no acompaña tan bien esta mejora.

En cuanto a su pantalla, monta un maravilloso panel OLED de 6,3 pulgadas con una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz y un buen nivel de brillo al alcanzar un pico máximo de 2.700 nits. En definitiva, aunque sus marcos son bastante más generosos de lo que nos gustaría, el resto de características compensan y viene protegida con Gorilla Glass 3.

Por último, si hablamos de apartado de fotografía y vídeo, siguiendo la línea habitual de la marca, destaca por garantizarnos unos resultados muy buenos. En la trasera monta una doble cámara formada por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP que nos permiten desde hacer tomas con un excelente rango dinámico hasta grabar en 4K. Y su cámara frontal de 12 MP no solo hace unos selfies bestiales, sino que también nos ofrece un reconocimiento facial que funciona de lujo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.