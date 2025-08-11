Gran bajada de precio en este reloj inteligente HUAWEI con diseño premium, pantalla AMOLED y 14 días de batería

En el competitivo mercado de los relojes inteligentes, HUAWEI se ha posicionado como la marca líder en ventas. Puede que al leerlo te sorprenda, pero basta con ver modelos como el HUAWEI Watch GT 5 para entender por qué. La marca lleva tiempo haciendo un trabajo impecable y este reloj es una buena prueba de ello. Y si ya de normal tiene un precio competitivo, ahora puedes conseguirlo con un descuento mucho más barato.

Este reloj inteligente de HUAWEI va a cumplir dentro de poco un año en el mercado y es una gran recomendación si buscas un modelo inteligente tan práctico como elegante, sobre todo si es para hacer ejercicio. Además, ahora puedes encontrarlo por uno de sus mejores precios hasta la fecha, pues tiene un descuento total de 69 euros sobre su precio recomendado de 249 euros que lo deja por apenas unos 179,99 euros en Amazon. Mientras que en MediaMarkt está disponible por unos 189 euros, al igual que en la tienda oficial de la marca, y en PcComponentes por unos 232 euros.

Compra el reloj inteligente HUAWEI Watch GT 5 al mejor precio

HUAWEI Watch GT 5 HUAWEI

El HUAWEI Watch GT 5 nos demuestra desde el primer instante por qué la marca reina en el mercado en el mercado de los smartwatches, ya que combina un diseño elegante con un buen rendimiento y autonomía para acompañarnos en nuestro día a día.

Este modelo en cuestión con caja circular de 46 mm está fabricado principalmente con acero inoxidable y tiene un acabado negro mate, además de utilizar compuestos reforzados con fibra de alto rendimiento en la parte trasera, una correa de fluoroelastómero y un ligero peso de 48 gramos que la hace sentir muy cómoda en la muñeca. No importa la ocasión, encaja con todo tipo de estilos y ropas.

Por otro lado, nos encontramos con una espectacular pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución 466 × 466 píxeles para ver con una nitidez excelente, a lo que debemos sumarle unos colores intensos y negros profundos. El brillo automático está bien calibrado y su cristal antirreflejos nos asegura una buena visualización en cualquier situación. La navegación es fluida gracias a su respuesta táctil rápida, complementada por un botón lateral y una corona giratoria que facilitan el manejo incluso estando en movimiento o durante nuestros entrenamientos.

En cuanto al apartado de salud, incorpora unos sensores más precisos para monitorizar nuestra frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, la temperatura cutánea, el nivel de estrés y el de sueño. Aunque está claro que su punto más fuerte es la actividad deportiva, que es para lo que está pensado este reloj. Esto se debe a que incluye más de 100 modos de entrenamiento, una función analiza hasta nuestra forma de correr, GPS de doble banda para disfrutar de una localización extremadamente precisa y una certificación IP69K para usarlo mientras nadamos, pudiendo sumergirse hasta los 50 metros de profundidad.

A diferencia de otras opciones populares como el Apple Watch, en términos de autonomía llega a aguantar hasta 14 días con un uso ligero, unos 9 días con uso normal y alrededor de 5 días si lo exprimes al máximo. Su chip de bajo consumo y alta eficiencia hace que puedas olvidarte del cargador durante varios días, por lo que no hace falta que te lleves el cargador a un viaje de pocos días. Y como extra a tener en cuenta, trae un micrófono y altavoz integrados, permitiéndote atender llamadas, recibir notificaciones, controlar la música o gestionar recordatorios sin necesidad de sacar el móvil del bolsillo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.