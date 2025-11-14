Gran caída de precio para este televisor Haier con Google TV, tecnología QLED y HDR10

Si bien en Amazon hay muchos televisores en oferta, lo que verás a continuación es un chollazo. El televisor Haier H50S81FUX, que tiene un precio de venta recomendado de 599 euros. ahora mismo está disponible por tan solo 309 euros (48 % de descuento). Pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oferta que no puedes dejar escapar si estás buscando una Smart TV de 50 pulgadas que tenga una relación calidad-precio imbatible.

Aunque hay muchos televisores en el mismo rango de precio, este modelo de Haier cuenta con varias características que lo hacen una opción muy atractiva, como su tasa de refresco de 120 Hz, un diseño sin marcos y la compatibilidad con Dolby Audio. Dicho esto, lo mejor será dar un vistazo general para ver exactamente qué ofrece.

Ahorra 290 euros comprando el televisor Haier H50S81FUX en Amazon

Uno de los puntos fuertes de esta Smart TV es su excelente relación calidad-precio Haier

Lo primero a destacar es panel QLED 4K UHD. Esta tecnología es la clave para conseguir colores vibrantes y un brillo superior que no verás en televisores LED convencionales. Además, su compatibilidad con HDR10 hace que la imagen se vea más realista. A nivel de sistema operativo lleva Google TV, que no solo es fácil de usar, sino que también ofrece acceso miles de aplicaciones. Entre las apps disponibles están todas las de streaming: Netflix, YouTube, Apple TV+, HBO Max y más.

En cuanto a conectividad, anda bien servido: x4 HDMI, x2 entradas RF, x1 conector para auriculares, x2 USB 2.0, x1 entrada compuesta, x1 entrada de audio compartida, x1 Ethernet, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi. Otras características que no está de más mencionar son: control por voz, x2 altavoces de 10 vatios y sonido envolvente simulado.

Su precio actual lo convierte en una oportunidad difícil de igualar, así que, si quieres renovar tu TV sin gastar mucho dinero e ir a lo seguro, no lo dudes más y hazte con el Haier H50S81FUX antes de que finalice la oferta o se agote. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles.

