Gran pantalla, gran color y gran precio: esta smart TV QLED de 2025 es un chollo por poco más de 300 euros

¿Te gustaría cambiar de televisión antes de que termine al año y no has llegado a tiempo al Black Friday? No te preocupes, porque a estas alturas podemos encontrarnos grandes rebajas en modelos de nueva gama y un buen ejemplo es esta Hisense 55E7Q, una smart TV buena, bonita y ahora más barata.

Estamos en uno de los mejores momentos del año para hacerse con esta colorida televisión Hisense, ya que su precio ha caído en picado hasta los 309 euros en Amazon, donde tiene un descuento de 120 euros sobre su PVP de 429 euros. Y si prefieres otra alternativa de compra, en MediaMarkt la puedes encontrar con la misma rebaja.

Compra la televisión Hisense 55E7Q con un descuento de casi el 40%

La Hisense 55E7Q es una de televisión de nueva gama que no solo cumple, sino que supera las expectativas al ofrecernos una gran calidad de imagen. Nos encontramos con un diseño moderno y bastante fino, además de que tiene el tamaño estándar que la gran mayoría eligen para un salón o incluso un dormitorio si tienes espacio suficiente para disfrutar de una pantalla de 55 pulgadas casi sin bordes.

Eso sí, lo que la hace realmente atractiva es que utiliza una tecnología QLED que es la encargada de asegurarnos escenas más coloridas, brillantes y realistas al ser capaz de mostrarnos más de mil millones de tonalidades diferentes. A esto debemos sumarle una resolución UHD 4K para ver contenido con un gran detalle, una retroiluminación Direct LED y una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz.

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, también suma punto al reproducir series o películas en las principales plataformas de streaming e incluso jugar al ser compatible con algunos de los principales formatos de alto rango dinámico como Dolby Vision, HDR10 y HLG, lo que mejora notablemente el contraste. Sin pasar por alto que dispone de un Modo Deportes, un Modo Filmmaker y un Modo Juego Plus para optimizar la imagen adecuadamente según lo que estemos viendo.

Otras características a resaltar son que se apoya en la IA para escalar contenido de menor resolución a 4K y suavizar movimientos. Mientras que si hablamos sobre su sonido, integra dos altavoces que en su conjunto llegan a brindarnos una potencia RMS de 20 W y soportan una tecnología de audio envolvente Dolby Atmos para acercarnos más a la experiencia típica de una sala de cine.

Y en cuanto a su experiencia de uso, llega funcionando bajo un sistema operativo VIDAA U9 que nos muestra una interfaz rápida y una gran variedad de aplicaciones. Sin dejar de lado que es compatible con Alexa o Google Assistant para controlar la tele por voz y que en la trasera tenemos un amplio apartado de conectividad para que podamos usar varios dispositivos externos.

