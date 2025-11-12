Si te gustan los móviles compactos, ahora tienes el Samsung Galaxy S25 tirado de precio en Amazon

Los smartphones compactos están perdiendo terreno en el mercado, aunque en este año el Samsung Galaxy S25 destaca como una de las alternativas más recomendables dentro de este formato. Así que, si buscas renovar tu viejo dispositivo, ahora es un gran momento, pues está rebajado a precio de saldo.

Este teléfono de Samsung, en su versión básica, salió a la venta por un precio recomendado de 909 euros, pero ahora, gracias a un interesante descuento de 210 euros, podemos encontrarlo por tan solo 699 euros en Amazon, que es el precio más bajo que lo hemos visto hasta la fecha en este comercio.

Compra el Samsung Galaxy S25 a precio mínimo en Amazon

El Samsung Galaxy S25 es el gama alta perfecto para quienes buscan potencia en un modelo compacto. No tiene apartados en los que destaque sobre el resto de modelos de su familia, pero su equilibrio y rendimiento es digno de admirar. Además, su diseño destaca por ser muy manejable, ya que pesa tan solo 162 gramos, y su construcción es muy premium al apostar por un marco de titanio, una trasera de vidrio y una certificación IP68.

Cuando un móvil es de gama alta se nota rápidamente al tenerlo en las manos y mirar su pantalla. En este último punto, el protagonista es un panel Dynamic AMOLED 2X LTPO de 6,2 pulgadas que nos asegura una experiencia visual de calidad, llegando a brindarnos una resolución Full HD+, una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, un buen nivel de brillo al alcanzar un pico máximo de 2.600 nits y compatibilidad con HDR10+. Sin pasar por alto que está protegida con Corning Gorilla Glass Victus 2.

En cuanto al rendimiento, en el corazón de esta pequeña bestia nos encontramos con un procesador Snapdragon 8 Elite, un chip que ofrece potencia más que suficiente para ejecutar con soltura cualquier tarea, desde las más básicas hasta las más exigentes, incluyendo que está preparado para usar todas las funciones que llegan de la mano de Galaxy AI. Con ello demuestra que, aunque sea el más pequeño de su familia, su hardware lo hace gigante. Un apartado que se completa con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 128 GB.

Por otro lado, incorpora una batería de 4.000 mAh que, a pesar de que parezca insuficiente, la gran eficiencia del procesador hace que llegue a aguantar un día completo de uso sin complicaciones y, al mismo tiempo, admite una carga rápida de 25 W que si nos deja con ganas de un poco más. Y si hablamos sobre su software, actualmente funciona bajo una capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 y nos promete muchos años más de actualizaciones. Vamos, que está hecho para durar.

Por último, al igual que sucede con los modelos de anterior generación, el apartado fotográfico sigue siendo uno de los pilares fundamentales de este modelo. Cuenta con una triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP con una buena estabilización óptica, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP que, lejos de ofrecer los resultados del Galaxy S25 Ultra, cumple con creces. A ello se suma una cámara frontal de 12 MP, la cual es maravillosa para hacer selfies.

