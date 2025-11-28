Se hunde el precio del nuevo Samsung Galaxy S25 FE, un móvil perfecto para usar a largo plazo

Entre la delgada línea que separa la gama media de la gama alta nos encontramos con smartphones muy interesantes. El nuevo Samsung Galaxy S25 FE es uno de ellos y, sin lugar a dudas, con la pedazo de rebaja que tiene ahora, es una compra más que recomendable si buscas un móvil actual, potente y muy equilibrado para usar durante los próximos años.

Hace menos de tres meses salió a la venta este smartphone de Samsung por unos 939 euros en su versión con mejor configuración, pero ahora tenemos la oportunidad de conseguirlo por tan solo unos 693,39 euros en Amazon gracias a su actual descuento de 246 euros. Eso sí, tendrás que darte prisa, porque no tardará en volver a subir de precio al ser una oferta exclusiva de esta semana por el Black Friday.

Compra el Samsung Galaxy S25 FE a precio mínimo por el Black Friday

El Samsung Galaxy S25 FE ha sido uno de los últimos smartphones de la marca en llegar al mercado este 2025, y en estos momentos la mejor opción si buscas un gama alta asequible. Más allá de tener un diseño que se siente más premium y estrenar nuevos colores, una de las claves está en su espectacular pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, la cual nos brinda una resolución Full HD+, una tasa adaptativa de 120 Hz y un brillo máximo de 1.900 nits, además de que está protegida con Gorilla Glass Victus+.

Eso sí, el cambio más notable está en su interior, donde lleva instalado un procesador Exynos 2400 que da un buen salto con respecto a la anterior generación. Y aunque no es tan potente como el que utilizan el resto de modelos de la familia, hace un trabajo solvente en el día a día, siendo así más que suficiente para la mayoría de usuarios. Sin pasar por alto que se acompaña de una RAM de8 GB y un gran almacenamiento de 512 GB.

Por otro lado, llega funcionando bajo la capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 para disfrutar de las últimas novedades desde el primer minuta, recibirá actualizaciones durante 7 años y está preparado para sacarle partido a Galaxy AI. Mientras que si hablamos de su autonomía, nos encontramos con una batería de 4.900 mAh que no llama la atención en cuanto a cifras, pero aguanta sin problemas más de un día de uso moderado y admite una carga rápida de 45 W.

Donde menos cambios vemos es en el apartado fotográfico, que aun así sigue asegurándonos fotos y vídeos con una calidad más que decente al venir con una cámara frontal de 12 MP ideal para selfies y una triple cámara trasera muy versátil, la cual está formada por un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 8 MP. Con todas estas características, tenemos un teléfono muy competitivo, y más todavía por el precio al que se ha quedado en estos momentos.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.