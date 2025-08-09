Hunde su precio el patinete todoterreno que sube cuestas, atraviesa caminos y te lleva hasta 45 km

No todos los patinetes eléctricos están hechos para la misma rutina. Algunos son ligeros, plegables y perfectos para trayectos más cortos, y serán los indicados para una gran mayoría de usuarios. Pero también hay quienes necesitan algo más, una gran autonomía real, buena suspensión para superficies irregulares y potencia suficiente para subir cuestas sin perder ritmo.

Por eso, si te mueves mucho o si tu recorrido incluye pendientes, caminos de tierra o trayectos de más de un par de kilómetros, antes que un modelo más urbano te recomendaría este iScooter IX4 que, por suerte, está de oferta en AliExpress.

El iScooter IX4 está preparado para cualquier terreno

Este iScooter IX4 no pretende ser minimalista y eso, en este caso, es algo bueno. Ten en cuenta que su estructura está hecha para durar, de ahí que tenga un cuerpo de aleación de aluminio con la columna de dirección reforzada y una base ancha que te otorga una mayor estabilidad.

Entre sus grandes atractivos están sus ruedas de 10 pulgadas, unos neumáticos todoterreno con un dibujo más profundo y que ofrece un mayor agarre tanto en superficies irregulares como en suelos mojados. A esto podemos sumar una suspensión completa, tanto delantera como trasera, que amortigua los impactos y mejora mucho el confort al circular por caminos adoquinados o tierra. Ya ves que está pensado para moverse por cualquier lugar.

Su motor brushless le permite alcanzar una potencia de 800 W, que será más que suficiente para enfrentarse a pendientes de hasta 25% de inclinación. Este extra de potencia también lo notarás cuando arranques, aceleres en tramos cortos o quieras mantener una velocidad constante en las subidas.

El iScooter IX4 viene con tres modos de velocidad, ECO, Drive y Sport, que te permitirán adaptar la respuesta del patinete a cada situación y circunstancia, porque no necesitas el mismo tipo de conducción en trayectos urbanos que en zonas abiertas. La velocidad máxima está limitada a 25km/hora para cumplir con la normativa de circulación en nuestro país aunque, técnicamente, podría ir más rápido.

Con una sola carga podemos conseguir hasta 45 km de autonomía, aunque ya sabes que es una cifra que podrá variar en función del peso del conductor, de las características del trayecto o del modo de conducción que utilicemos. Tiene un doble freno de disco que mejora la frenada progresiva y una pantalla LCD que te brindará todos los datos que necesites.

El iScooter IX4 no es el patinete más ligero, ni el más barato, ni el más urbano, porque no es eso lo que busca. Se trata de un vehículo eléctrico pensado para recorrer más distancia, subir cualquier pendiente, ir por caminos de tierra... Todo esto sin renunciar a la seguridad y con la forma de una de las opciones más completas y equilibradas del mercado, especialmente con esta oferta.

