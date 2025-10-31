Intel Core i5 y 1 TB de almacenamiento: precio mínimo histórico para portátil HP que cuesta menos de 450 euros

Nunca está de más echar un vistazo a las ofertas de Amazon, en ocasiones podemos encontrar ofertas irresistibles, como la que veremos a continuación. Uno de los portátiles más baratos de HP, y más concretamente el HP 15-FD0079NS, tiene un 17 % de descuento y nunca antes ha estado tan barato. Estamos hablando de un portátil para productividad, lo que quiere decir que ha sido diseñado para ofimática y otras tareas que no sean muy demandantes a nivel de procesador. Hay que tener en cuenta que es un portátil económico que lleva un procesador de bajo consumo.

El HP 15-FD0079NS suele tener un precio en torno a los 538,99 euros (no es el PVPR), pero lo puedes encontrar en Amazon por 449 euros. Cabe mencionar que no tiene muchas reseñas, pero las pocas que hay son mayormente positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Además, el mes pasado se vendieron más de 100 unidades, que se dice pronto.

Un portátil HP con una excelente relación calidad-precio

Este portátil viene sin sistema operativo HP

Si cuando usas el ordenador sueles editar documentos, usarlo como centro multimedia para ver películas/series, editar fotos e incluso jugar en la nube a través de Xbox Cloud Gaming o GeForce NOW, entonces este portátil es perfecto para todos estos usos. A nivel de hardware, lleva un Intel Core i5-1334U de 10 núcleos, 16 GB de RAM, un SSD de 1 TB y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe. Con esta configuración puedes trabajar con varias aplicaciones abiertas sin que se aprecie una pérdida de rendimiento.

¿Y qué pasa con la pantalla? Aquí está a la altura de lo esperado en un equipo de su categoría. Tiene una pantalla Full HD (1.920 por 1.080 píxeles) de 15,6 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60 Hz. No tiene un nivel de brillo muy alto, pero se ve perfectamente en interiores. Ademas, es antirreflectante. Por otra parte, y pasando a la conectividad, incorpora un HDMI, una toma de auriculares y micrófono, un USB tipo C, dos USB tipo A, Bluetooth y Wi-Fi.

Al ser un equipo tan barato, no incluye el sistema operativo de Microsoft. Este sería el único inconveniente. Así pues, es el comprador quien tiene que instalar Windows 11. El proceso es fácil y rápido. Y si eres usuario de GNU/Linux, no tendrás ningún problema a la hora de instalar tu distro favorita.

Aunque hay muchos portátiles en el mismo rango de precio, este equipo destaca por llevar un SSD de 1 TB, mientras que la mayoría suelen contar con 512 GB de almacenamiento. Esto hace que el HP 15-FD0079NS sea una opción más interesante. Así que, lo único que podemos hacer es recomendarlo. Si quieres hacerte con él, no tardes en añadirlo a la cesta, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

