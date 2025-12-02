Jazztel rebaja su fibra para siempre: ahorra más de 100 euros al año

Durante mucho tiempo se podía contratar fibra a un precio barato. Recientemente, las operadoras subieron el coste de este servicio, de modo que lo que antes resultaba muy accesible terminó convirtiéndose en un producto encarecido. Sin embargo, en las últimas semanas ha llegado una oleada de bajadas en los precios de la fibra, a la que ahora se suma Jazztel.

La operadora de MásOrange también ofrece fibra barata y, además, lo hace de forma definitiva, sin limitar el descuento a 12 meses. Sus nuevas tarifas quedan así: 300 Mb por 19,95 euros al mes (antes 28,95 euros), 600 Mb por 25,95 euros al mes (antes 29,95 euros) y 1 Gb por 30,95 euros al mes (antes 36,95 euros). Todas incluyen fijo. Puedes contratarlas llamando al 91 131 60 78 o a través de esta web.

Ahorro de más de 100 euros al año

Movistar, Orange y MásMóvil redujeron el coste de su fibra en Black Friday. Jazztel no ha sido menos y se ha sumado a la tendencia. Eso sí, con un punto clave: sus precios se quedan así para siempre. Mientras que Movistar y Orange aplican un descuento temporal que después vuelve al precio original, solo en MásMóvil y Jazztel las tarifas pasan a ser definitivas y sin subidas posteriores.

Concretamente, puedes elegir entre estas opciones:

Todas pueden contratarse desde la web de Kelisto o llamando al 91 131 60 78 .

Las tarifas en la web de Jazztel Jazztel

En definitiva, Jazztel se suma a la bajada de precios en fibra con una reducción definitiva, lo que convierte sus tarifas en algunas de las más competitivas del sector. Además, incluyen fijo.

