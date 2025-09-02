Ligera, potente y con sonido Dolby Atmos: la tablet que no esperabas ver hoy de oferta

Nuestra vida digital ha ido evolucionando tanto que ya no usamos los dispositivos para una sola cosa. Un día queremos hacernos un maratón de una de nuestras series favoritas, al siguiente tomar notas en clase, después hacer una videollamada por trabajo y, más tarde, acabar el día leyendo un libro electrónico. En este contexto, las tablets se han convertido en dispositivos comodín.

La dificultad está en que pocas consiguen mantener el equilibrio entre precio, diseño, pantalla y batería sin hacer grandes renuncias. Pero parece que la OnePlus Pad Go lo consigue al ofrecer todo lo necesario en un mismo formato. Además, ahora la podemos comprar rebajada en AliExpress donde, al utilizar el cupón ESCD18 bajará hasta los 161 euros, tal y como puedes ver en esta captura de mi cesta:

En la web de OnePlus hemos podido comprobar que esta tablet tiene un precio oficial de 329 euros, aunque ahora también la han rebajado, en su caso, hasta los 199 euros. Por otra parte, tanto en MediaMarkt como en Amazon ronda los 255 euros. Ya ves que la mejor oferta la tenemos en AliExpress, donde nos podemos ahorrar 168 euros en la compra de esta tablet. Esta oferta forma parte de la nueva campaña de AliExpress en la que, a muchas de sus ofertas disponibles, podrás aplicar alguno de estos cupones:

ESCD55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros ESCD40 : 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros

: 40 euros de descuento por compras iguales o superiores a 349 euros ESCD30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESCD18 : 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros

: 18 euros de descuento por compras iguales o superiores a 139 euros ESCD10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESCD07 : 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros

: 7 euros de descuento por compras iguales o superiores a 59 euros ESCD05 : 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros

: 5 euros de descuento por compras iguales o superiores a 39 euros ESCD02: 2 euros de descuento por compras iguales o superiores a 19 euros

OnePlus Pad Go: la tablet que querrás que te acompañe siempre

En cuanto tienes esta tablet en la mano, te das cuenta de que no es una tablet cualquiera. Su cuerpo metálico es especialmente fino y tiene un peso de 532 gramos, lo que la convierte en una tablet cómoda de llevar en el día a día, ya sea en una mochila con un compartimento dedicado, como la Samsonite Guardit Classy, o en un bolso donde vaya bien protegida. Su acabado metálico en dos tonos verdes le da un aire sofisticado y diferenciador y es que, lejos de resultar aparatosa o recargada, tiene un diseño minimalista que encajará en cualquier entorno, desde la oficina hasta el sofá de casa cuando ya estés en pijama.

Su gran protagonista es su pantalla LCD de 11,35 pulgadas y con resolución 2,4K. Gracias a esta cifra, cualquier texto se verá especialmente nítido y los vídeos tendrán una definición más que notable. Además, ofrece 90 Hz de frecuencia de refresco para aportar fluidez en todos los cambios que tengan que ver con él panel. Tiene un brillo de 400 nits y el modo Eye Care, que la hace más cómoda en entornos luminosos, reduciendo la fatiga ocular. Si pasas horas frente a la pantalla leyendo documentos o consumiendo contenido multimedia, notarás cómo el panel está pensado para no cansar la vista.

Esta vez OnePlus no ha escatimado en el apartado de audio. La Pad Go integra cuatro altavoces estéreo con Dolby Atmos, lo que genera un campo de sonido omnidireccional sorprendente en este rango de precios. Así, aunque te pido que te los pongas cuando utilices esta tablet con gente delante, no necesitarás auriculares para disfrutar de una película.

En su interior late un MediaTek Helio G99, un procesador eficiente que asegura un rendimiento estable en el día a día. Viene acompañado por 8 GB de RAM y por 128 GB almacenamiento interno. Con él, la experiencia es fluida en la navegación, en apps educativas y campus virtuales, en redes sociales, en videollamadas...

Otro de sus grandes argumentos es su batería de 8.000 mAh. Según la propia marca, podría ofrecer más de 500 horas de uso en reposo pero, hablando de un uso real -que es lo que nos interesa-, se puede traducir en un par de días de uso sin necesidad de recurrir al cargador, que ofrece una carga rápida de 33 W. Como te decía al principio, es un equilibrio que resulta difícil de igual teniendo en cuenta el precio que tiene ahora, de ahí que sea una opción muy atractiva para cualquier usuario que busque un dispositivo versátil y completo, pero sin gastar de más.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.