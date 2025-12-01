Más barato que si lo montas por piezas: este PC gaming de HP con Ryzen 7 y RTX 5060 tiene un descuentazo

Montarse un ordenador a piezas está muy bien, aunque para los usuarios más inexpertos que no quieran complicarse también nos encontramos modelos premontados que incluso salen más a cuenta, sobre todo cuando tienen algún que otro descuento de por medio, que es justo lo que pasa con este HP Omen 16L TG03-0062ns a precio mínimo.

Este ordenador de la popular marca HP tiene un precio recomendado de 1.299 euros, pero, si te das prisa, durante unas pocas horas puedes conseguirlo por apenas unos 949 euros en Amazon y así ahorrar un total de 350 euros en su compra. De hecho, nunca lo habíamos visto tan barato como ahora.

Compra el PC gaming HP Omen 16L con un gran descuento por tiempo limitado

El HP Omen 16L TG03-0062ns es un ordenador de sobremesa con el que no tendrás que preocuparte por nada. Ya viene con todo montado y listo para rendir a un alto nivel desde el primer momento, ya que tiene potencia de sobra para trabajar usando programas exigentes, como por ejemplos los relacionados con edición, o disfrutar de tus juegos favoritos casi sin limitaciones.

En el corazón de este ordenador que podemos etiquetar como 'gaming' nos encontramos un procesador AMD Ryzen 7 8700F que dispone de 8 núcleos y alcanza velocidades de hasta 4,9 Ghz. Lleva poco más de un año en el mercado y si por algo se caracteriza es por dejar muy buenas sensaciones. De hecho, la multitarea fluida está más que asegurada y se apoya en la IA para mejorar el rendimiento en aplicaciones compatibles.

Por otro lado, le acompañan una memoria RAM DDR5 de 32 GB que también juega un papel fundamental en la mayoría de situaciones, una rápida unidad de almacenamiento SSD de 1 TB para no tener que recurrir de manera temprana a discos duros externos y, lo mejor de todo, una tarjeta gráfica de última generación que marca la diferencia, la NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB de memoria GDDR7.

No hay juego que se le resista a este bestial ordenador, aunque es cierto que para evitar tirones o falta de potencia tenemos que jugar en 1080p. De todas formas, al usar tecnologías de IA comoDLSS 4 y Ray Tracing los gráficos son muy realistas. Lo único que echamos en falta de este ordenador es que no viene con ningún sistema operativo preinstalado, pero instalar Windows 11 nos llevará apenas unos minutos, por ejemplo.

Y en cuanto al diseño, cuenta con una torre elegante y compacta que encaja en cualquier habitación, además de que en su interior dispone de un sistema de refrigeración térmica mejorado con ventiladores en la CPU para evitar que se produzca un cuello de botella en tareas exigentes. Mientras que si hablamos de su apartado de conectividad, viene con un montón de puertos para que podamos usar nuestros diferentes periféricos, conectarlo a varias pantallas y tener una conexión tan estable como rápida.

