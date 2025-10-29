Para los más exigentes: este monitor OLED LG tiene un gran descuento y pasa a ser uno de los más baratos

Si estás pensando que es el momento perfecto para cambiar a un monitor OLED, no puedes dejar escapar este chollo. El LG 27GS95QE-B.AEU tiene un 46 % de descuento por tiempo limitado. Cuando no está en oferta cuesta 999 euros, pero ahora está disponible por tan solo 538,99 euros en Amazon y PcComponentes, lo que supone un ahorro brutal de 469,01 euros.

Al precio que está actualmente, es uno de los monitores OLED más baratos que encontrarás. Más allá del precio, también está muy bien valorado por parte de los usuarios. De hecho, lo recomiendan el 100 % de los usuarios que lo han comprado en PcComponentes y tiene una puntuación de 4,2 sobre 5. Por lo tanto, si lo compras, estamos seguros de que no te arrepentirás.

Un monitor OLED para los usuarios más exigentes, ahora con un gran descuento

Este monitor ha sido diseñado para quienes buscan lo mejor en calidad de imagen y rendimiento. Su panel QHD de 2.560 x 1.440 píxeles ofrece una nitidez impresionante, pero lo que realmente marca la diferencia es la tecnología OLED, que destaca por ofrecer negros puros y un contraste muy alto. Además, con una cobertura del 98,5 % del espacio DCI-P3 y certificación DisplayHDR True Black 400, es ideal para gaming y trabajar.

Dejando de lado la calidad de imagen, su frecuencia de actualización de 240 Hz y el tiempo de respuesta de 0,03 ms hacen que sea un buen monitor para juegos competitivos. También es compatible con AMD FreeSync. Así que, si eres un jugador muy exigente, este monitor no te decepcionará.

El diseño también acompaña. Es elegante, minimalista y tiene un soporte ajustable en altura, inclinación y giro. ¿Y qué pasa con la conectividad? Pues bien, este monitor incorpora dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, varios puertos USB y una salida para auriculares. Como puedes ver, es muy completo.

Sin duda, el LG 27GS95QE-B.AEU es uno de los mejores monitores OLED, por no decir el mejor, que puedes comprar ahora mismo por menos de 550 euros. Aprovecha que tiene un gran descuento y hazte con el tuyo antes de que se agote o finalice la oferta. Sobre esto último, no sabemos hasta cuándo tendrá este descuentazo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.