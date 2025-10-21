Portátiles
La mejor alternativa a un MacBook es este portátil de Samsung con IA y Windows 11 que sale más barato
Quedan pocas unidades en oferta, así que tendrás que darte prisa si quieres conseguir este completísimo portátil para productividad más barato que nunca
A la hora de elegir un nuevo ordenador portátil, el principal atractivo siempre ha sido el hardware. Sin embargo, hoy en día la inteligencia artificial también juega un papel clave, especialmente si buscas un equipo orientado a la productividad. Por eso mismo, este Samsung Galaxy Book4 Edge se presenta como una opción muy interesante, ya que con él no hace falta entrar a internet para disfrutar de algunas funciones, y ahora está tirado de precio.
Este portátil de Samsung salió a la venta por un precio recomendado de 1.359 euros. Y aunque a día de hoy lo más común es verlo mucho más barato, ahora tenemos una oportunidad de oro para conseguirlo a precio mínimo histórico de 734,20 euros en Amazon, donde tiene una oferta flash que está a punto de agotarse y nos permite ahorrar unos 624 euros con su compra.
Compra el Samsung Galaxy Book4 Edge al mejor precio por tiempo limitado
El Samsung Galaxy Book4 Edge es uno de los portátiles más interesantes del mercado para llevar la productividad al siguiente nivel, el cual cuenta con un diseño premium muy poco habitual de ver por el precio que tiene en estos momentos. Nos encontramos con un cuerpo de aluminio, un grosor de apenas 1,1 cm y un peso ultraligero de 1,16 kg para llevarlo con nosotros a todas partes.
Y mucho ojo al levantar su tapa, pues tenemos una espectacular pantalla táctil Dynamic AMOLED 2X de 14 pulgadas que llega a ofrecernos una resolución 3K (2.880 x 1.800 píxeles), una tasa de refresco de hasta 120 Hz para no tener que recurrir a un monitor externo y un brillo que alcanza un pico máximo de 500 nits, además de que es compatible con HDR para que la experiencia visual mucho más realista y usa la habitual tecnología Vision Booster que hace ajustes automáticos para que el panel se siga viendo bien sin importar el entorno.
Pero vayamos a lo que realmente marca la diferencia en este portátil, que es su hardware. Nos sorprende al llevar instalado un procesador Snapdragon X Elite X1E-80-100 desarrollado por Qualcomm que es muy eficiente y está preparado para sacarle partido a la inteligencia artificial. De hecho, como ya viene con un sistema operativo Windows 11 Home, no solo es compatible con Galaxy AI, sino que también podemos disfrutar de las novedosas funciones de Copilot+ para generar imágenes, hacer resúmenes o traducir audio en tiempo real, entre otras muchas cosas.
A todo esto debemos sumarle que no trabaja solo, ya que dispone de una gráfica integrada Qualcomm Adreno, una memoria RAM DDR5 de 16 GB que nos asegura un rendimiento fluido en multitarea y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB que podemos expandir usando discos duros externos.
Mientras que si hablamos de su apartado de autonomía, incorpora una batería de 55,9 Wh que nos ofrece hasta 22 horas de reproducción de vídeo, suficiente para cubrir una jornada completa de trabajo sin necesidad de conectarlo a la corriente. Sin olvidarnos de que admite carga rápida de 65 W.
Para rematar, incluye una webcam Full HD con un micrófono dual que usa una cancelación de ruido, unos altavoces cuádruples que soportan un audio envolvente Dolby Atmos y un apartado de conectividad muy avanzado: Wi-Fi 7 para navegar sin cables a una alta velocidad, Bluetooth LE, dos USB-C compatibles con DisplayPort, un HDMI 2.1 y un jack de audio de 3,5 mm.
