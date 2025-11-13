El mejor móvil barato con 5G que puedes comprar hoy es, sin lugar a dudas, este de Xiaomi a precio mínimo

Xiaomi lleva siendo años una de las marcas referencias al hablar sobre smartphones económicos que ofrezcan un buen rendimiento. Y es que una de las opciones más completas de su catálogo actual es este Redmi Note 14 5G, el cual ha caído de precio para convertirse en uno de los chollos previos al Black Friday.

Este teléfono de Xiaomi es uno de los mejores gama media económicos que puedes encontrar, sobre todo ahora que está rebajado por apenas unos 179,99 euros en Amazon, su precio más bajo hasta la fecha en este comercio gracias a un descuento total de 120 euros sobre su PVP de 299,99 euros.

Igualmente, si prefieres otra alternativa de compra, en AliExpress tienes la oportunidad de conseguirlo por unos 122,12 euros al aplicar el cupón 'AEES20' durante el proceso de compra. La decisión está en tus manos.

Compra el Xiaomi Redmi Note 14 5G al mejor precio hasta la fecha en Amazon

De todos los móviles que hemos probado este año, el Xiaomi Redmi Note 14 5G es uno de los que mejor cumple con la definición de bueno, bonito y barato. No destaca por tener el diseño más premium, ya que su chasis está construido principalmente en plástico, pero sí es muy elegante y tiene un gran módulo de cámara cuadrado que puede recordarnos a los iPhone Pro de anteriores generaciones, además venir con un acabado de efecto brillante y una certificación IP64.

Y si dejamos a un lado su apariencia, uno de los apartados más destacables de este terminal es su pantalla, pues dispone de un panel AMOLED de 6,67 pulgadas que llega a brindarnos una resolución Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz para una fluidez se sienta en todo momento, un brillo máximo de 2.100 nits que se defiende en exteriores y compatibilidad con HDR10+, uno de esos detalles que marca la diferencia, al igual que su protección Gorilla Glass 5.

Otro de los puntos más sobresalientes es su autonomía, aunque para hablar de ella primero tenemos que repasar su hardware. Y es que en su interior lleva instalado un procesador MediaTek Dimensity 7025-Ultra que es el principal responsable de que sea tan eficiente. Asimismo, nos asegura un buen rendimiento en todo tipo de tareas básicas, ya sea usando redes sociales, navegando por internet, viendo vídeos o usando cualquiera da las apps que trae instaladas, que no son pocas. Mientras que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 256 GB.

Y ahora sí. Como acabamos de mencionar la duración de este smartphone es uno de los motivos por los que más merece la pena y esto es gracias a la batería de 5.110 mAh que lleva incorporada en su interior, la cual es capaz de ofrecernos hasta dos días de uso moderado y, al mismo tiempo, admite carga rápida de 45 W que en pocos minutos nos proporciona la batería suficiente para usarlo durante otro día completo.

A esto debemos añadirle un sistema de cámaras bastante completo dentro de su rango de precio. Su trasera nos sorprende al montar una triple cámara que está formada por nada más y nada menos que un sensor principal de 108 MP con zoom digital 3x, que es el que nos garantiza los mejores resultados, un ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 2 MP. Sin dejar de lado que cuenta con una cámara frontal de 20 MP para ponerle la guinda al pastel.

Para rematar, es importante tener en cuenta que este Redmi Note 14 5G llega funcionando de base bajo una capa de personalización HyperOS basada en Android 14. Eso sí, ya se puede actualizar y muy pronto funcionará con Android 16 para que podamos disfrutar de las últimas novedades. Con todo esto, podemos decir que estamos ante uno de los mejores móviles en relación calidad-precio que verás por menos de 200 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.