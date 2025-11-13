Apple
El mejor portátil para trabajar es el MacBook Air de Apple y ya está a precio mínimo antes del Black Friday
Este portátil destaca por su potencia, ligereza y el precio que tiene en estos momentos, ya que tiene un descuentazo en todas sus versiones
Si a día de hoy me diesen la oportunidad de escoger un solo portátil para poder trabajar y estudiar, tengo claro que sería el MacBook Air de este 2025. Es uno de esos modelos que te enamoran a primera vista, y cuando lo pruebas, ya no quieres usar otro. Además, ahora tiene un espectacular descuento anticipando al Black Friday que lo deja a precio mínimo, quedándose incluso más barato que muchos ordenadores que funcionan con Windows.
A pesar de tener un precio recomendado de 1.349 euros en su versión con 512 GB, por fin podemos encontrarnos con este portátil de Apple a un nuevo precio mínimo histórico de 1.149 euros en Amazon, donde en estos momentos está con un descuento total de 200 euros, algo sorprendente para tratarse de un producto de la marca californiana. Y si prefieres sacrificar algo de memoria para ahorrar más, su versión más básica está también rebajada por tan solo unos 899 euros.
Compra el portátil MacBook Air con chip M4 al mejor precio
En cuanto a su diseño, seguimos teniendo característico estilo ultradelgado y de alta calidad de los productos de Apple con la etiqueta 'Air'. Está fabricado con un chasis de aluminio 100 % reciclado, apenas tiene un grosor de solo 1,13 cm que lo hace perfecto para llevarlo hasta en una mochila sin ocupar espacio, y pesa poco más de 1 kg, por lo que se siente tan ligero como una pluma.
Y si hablamos sobre su hardware, el protagonista es un chip M4 que si por algo destaca es por su potencia, ya que está compuesto por una CPU de 10 núcleos, una GPU de 10 núcleos con trazado de rayos y Neural Engine de 16 núcleos con el fin de garantizarnos un excelente rendimiento incluso en programas exigentes como los enfocados a la edición de vídeo, además de que es compatible con Apple Intelligence para sacarle partido a algunas funciones que nos pueden ayudar a mejorar la productividad, pudiendo desde resumir textos largos hasta hacer traducciones en tiempo real
También es importante señalar que, en este modelo en cuestión, el resto de la configuración la completan una memoria unificada de 16 GB y una rápida unidad de almacenamiento SSD de 512 GB, que es la principal diferencia con respecto al modelo más básico, pues tiene el doble de capacidad que el modelo más básico para poder descargar más programas o archivos. Todo funcionando bajo un sistema operativo macOS Sequoia que ya ha recibido varias actualizaciones para disfrutar de novedades como la interfaz Liquid Glass.
Por otro lado, al levantar la tapa, la encargada de robarnos la mirada es una pantalla Liquid Retina de 13,6 pulgadas que nos brinda con resolución de 2.560 x 1.664 píxeles, una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 500 nits que llega a defenderse en exteriores y una amplia gama cromática P3 para disfrutar de colores vivos. Sin pasar por alto que, a la hora de ver contenido en las principales plataformas de streaming, su compatibilidad HDR se hace notar mejorando el contraste.
Otra característica a tener en cuenta sobre este modelo es que ahora podemos conectarlo a dos monitores externos con la tapa abierta, algo que en la generación anterior no se podía. Asimismo, incorpora una batería de 53,8 Wh capaz de ofrecernos hasta 18 horas de reproducción de vídeo o 15 horas de navegación web, una cámara FaceTime de 12 MP para cuando tengamos que unirnos a videoconferencias, unos altavoces que soportan un audio espacial y un avanzado, a la vez que simple, apartado de conectividad. En resumidas cuentas, es un portátil preparado para llevar a cabo todo tipo de tareas de una manera cómoda y, ahora que está rebajado, merece más la pena que nunca.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar