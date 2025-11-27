Por menos de 90 euros, esta aspiradora sin cables no para de venderse y es igual de eficiente que una Dyson

Si buscas una aspiradora nueva, olvídate de los cables. Los modelos inalámbricos no solo son más cómodos de manejar, sino que también acaban con la suciedad de una manera muy eficaz. Y no hace falta gastar demasiado, hay opciones económicas que nos ofrecen unos resultados excelentes como esta Rowenta X-Pert 6.60, la cual está tirada de precio por el Black Friday.

Esta aspiradora vertical de la marca Rowenta tiene un precio recomendado de 159,99 euros y a lo largo del año la hemos visto con varios descuentos, pero nunca tan barata como en estos momentos, pues gracias a un descuento total 71 euros podemos añadirla a nuestra cesta de la compra por unos 89 euros en Amazon. Si el mes pasado ya se vendieron más de 4.000 unidades, con esta rebaja va a terminar de arrasar. Así que date prisa antes de que vuelva a subir de precio.

Compra la aspiradora vertical Rowenta X-Pert 6.60 tirada de precio

Con una aspiradora como la Rowenta X-Pert 6.60, la limpieza deja de sentirse como una tarea pesada y pasa a ser muy llevadera. En su diseño ergonómico está una de las claves, ya que se trata de un modelo tipo escoba completamente inalámbrico, sin cables que estorben ni la necesidad de ir cambiando de enchufe para llegar a cada rincón, y su ligero peso de 2,7 kg nos permite moverla con total comodidad.

La versatilidad es otro de los puntos fuertes, puesto que podemos transformarla en una aspiradora de mano para limpiar sobre sofás, camas, mubles, esquinas o incluso el interior de nuestro coche de una manera muy eficaz. Tan solo tenemos que pulsar un botón para dejarla en lo que la propia marca ha denominado como posición 'Stop & Go', que básicamente deja el tubo y el cepillo de pie.

Todas estas ventajas sirven de poco si luego no hace bien su trabajo, pero no hay de qué preocuparse, porque cuenta con un motor que alcanza una potencia máxima de 100 W para eliminar cualquier rastro de suciedad que se encuentre en su camino: tierra, arena de la playa, pelusas, restos de comida, pelos de mascota... no importa de lo que hablemos, no le teme a nada.

Y en gran parte no solo se debe a su potencia, sino porque también nos encontramos con un cepillo motorizado con luz LED, algo ideal para ver donde se acumula la suciedad en las zonas más oscuras como debajo de la cama o muebles bajos, donde de normal siempre queda algo que no vemos. Además, hace uso de una tecnología ciclónica que se encarga de separar el polvo del aire, el cual se acumula en su depósito extraíble con 0,55 litros de capacidad.

Cabe mencionar que nos da la posibilidad de alternar entre un modo Eco que alarga más el tiempo de limpieza y un modo Surface para momentos en los que necesitemos más potencia, aunque para esto último basta con apretar el gatillo Boost, pues nos brinda la máxima potencia al instante.

Sea como sea, su batería puede llegar a proporcionarnos hasta 45 minutos de uso, que en la mayoría de los casos suele ser más que suficiente. Y lo mejor es que viene muy bien acompañada al incluir una boquilla para ranuras estrechas (como las de una ventana), un cepillo para sofás o camas, dos cepillos especiales para superficies delicadas (como muebles) y una base de pared para asignarle un sitio en nuestro hogar con el fin de evitar que ocupe espacio.

