Apple Watch oferta
El momento que tanto esperabas ha llegado: el último Apple Watch está más barato en el Black Friday
Tienes una nueva oportunidad para hacerte con uno de los mejores relojes inteligentes del mercado por menos del precio recomendado. Si aprovechas esta oferta de Amazon, el Apple Watch Series 11 de 46 mm por algo menos de lo que cuesta habitualmente
Tienes un buen motivo para adelantar sus compras navideñas, sobre todo si tenías pensado comprar el Apple Watch Series 11. Durante la Semana de Black Friday de Amazon está rebajado 35 euros. Vale, no es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que este smartwatch no lleva muchos meses a la venta, y además los dispositivos de Apple no suelen tener grandes descuentos.
Tienes hasta el 1 de diciembre para comprar el Apple Watch Series 11 (46 mm) por 445 euros en Amazon. Es el precio mínimo histórico, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en negro azabache, gris espacial, oro rosa, plata y niebla lila. Dicho esto, veamos qué ofrece este reloj inteligente.
Uno de los mejores smartwatches, ahora más barato
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
