El momento que tanto esperabas ha llegado: el último Apple Watch está más barato en el Black Friday

Tienes un buen motivo para adelantar sus compras navideñas, sobre todo si tenías pensado comprar el Apple Watch Series 11. Durante la Semana de Black Friday de Amazon está rebajado 35 euros. Vale, no es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que este smartwatch no lleva muchos meses a la venta, y además los dispositivos de Apple no suelen tener grandes descuentos.

Tienes hasta el 1 de diciembre para comprar el Apple Watch Series 11 (46 mm) por 445 euros en Amazon. Es el precio mínimo histórico, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar escapar. En el momento de escribir estas líneas hay unidades disponibles en negro azabache, gris espacial, oro rosa, plata y niebla lila. Dicho esto, veamos qué ofrece este reloj inteligente.

Uno de los mejores smartwatches, ahora más barato

Este reloj inteligente de Apple es resistente al agua Apple

El diseño del Apple Watch Series 11 mantiene la elegancia característica de la marca, pero en esta ocasión los de Redmond han mejorado los acabados y reducido el grosor. La pantalla, que aprovecha los bordes del chasis, ofrece un brillo superior que garantiza una visibilidad perfecta incluso bajo la luz directa del sol. Esta mejora en la visualización se complementa con una interfaz más fluida gracias al nuevo chip S10.

Ahora bien, lo que realmente justifica la compra del Apple Watch Series 11 es su impresionante abanico de funciones relacionadas con la salud y el bienestar. No se limita a contar pasos o calorías, también monitoriza el oxígeno en sangre, realiza electrocardiogramas, y ahora ofrece una mayor sensibilidad a la hora detectar irregularidades durante el sueño.

Si sueles hacer ejercicio, este modelo ofrece una precisión de GPS mejorada y nuevos algoritmos de entrenamiento que se adaptan al nivel de exigencia de cada usuario, motivándote a cerrar los anillos de actividad cada día. Además, la gestión de la batería ha sido optimizada para que alcance una autonomía de hasta 24 horas.

En definitiva, gracias a esta oferta de Amazon puedes conseguir el Apple Watch Series 11 por algo menos del precio de venta recomendado. Por último, te recordamos que tienes hasta el 1 de diciembre para conseguirlo por 445 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.