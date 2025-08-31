El móvil ideal para personas mayores: teclas grandes, botón de emergencia y linterna

Si buscas un móvil para personas mayores que sea fácil de usar, resistente y con funciones pensadas para la seguridad, el Panasonic KX-TU400EXG es una opción muy interesante. Este teléfono combina simplicidad y fiabilidad a un precio atractivo: su precio recomendado es de 49,99 euros, pero ahora puedes encontrarlo por solo 42,99 euros en Amazon y MediaMarkt, por lo que estamos hablando de un descuento del 14 %.

Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy tentadora si tenemos en cuenta todo lo que ofrece, pero de esto hablaremos más adelante. Antes, cabe destacar que, aunque está disponible en tres colores: gris, turquesa y burdeos, solo los dos primeros se pueden adquirir por 42,99 euros. Dicho esto, es hora de echar un vistazo a las características de este móvil.

Un móvil para personas mayores con una excelente relación calidad-precio

Este móvil cuenta con linterna y botón SOS Panasonic

El Panasonic KX-TU400EXG destaca por su diseño resistente, con certificación MIL-STD-810, lo que significa que soporta caídas de hasta 1,5 metros. Además, su formato plegable protege la pantalla y aporta comodidad. La pantalla de 2,4 pulgadas es clara y brillante, ideal para leer mensajes y menús incluso bajo la luz del sol, mientras que las teclas grandes, separadas y retroiluminadas facilitan la marcación. Todo está pensado para que el uso sea intuitivo y sin complicaciones.

En cuanto al sonido, el Panasonic KX-TU400EXG incorpora un altavoz potente que garantiza llamadas nítidas incluso en entornos ruidosos, y su función manos libres añade comodidad. También cuenta con un botón SOS que llama automáticamente hasta a cinco contactos y envía un SMS de emergencia, una característica que aporta tranquilidad tanto al usuario como a sus familiares.

Otro punto fuerte es su batería de larga duración, con hasta 450 horas en modo espera, lo que reduce la necesidad de cargarlo constantemente. Y como extra, integra una linterna LED, perfecta para situaciones cotidianas en las que se necesita un poco de luz adicional.

En conclusión, el Panasonic KX-TU400EXG es mucho más que un móvil básico: es un dispositivo pensado para ofrecer seguridad y facilidad de uso a un precio muy competitivo. Si buscas un teléfono para personas mayores fiable y económico, esta es una opción que realmente merece la pena.

