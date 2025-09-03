Un móvil que se acerca a la gama alta pero con precio de gama media

En un momento en el que los precios de los smartphones no dejan de subir, cada vez somos más los usuarios que buscamos potencia, buena cámara y un diseño cuidado sin superar esa barrera psicológica de los mil euros. Está claro que la gama media-alta se ha convertido un campo de batalla clave, y marcas como POCO están sabiendo jugar con una fórmula sencilla pero efectiva: la máxima potencia a un precio más ajustado.

En este terreno se mueve el POCO F7 5G, un teléfono que quiere redefinir lo que entendemos como la mejor relación calidad-precio. Viene con un procesador de gama alta, memoria abundante y una batería pensada para durar, dispuesto a convertirse en el nuevo "móvil recomendado" para quienes quieren mucho sin gastar demasiado.

La buena noticia es que ahora lo podemos comprar rebajado en AliExpress, donde está disponible por 319 euros. Esta versión, la más potente, tiene un precio oficial de 499,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi. Nos podemos ahorrar 180 euros en su compra y conseguir un teléfono que puede con todo y que además ha sido diseñado para durar. Si lo buscas en más tiendas, lo verás en PcComponentes a 460 euros o en Amazon a 390 euros.

POCO F7: potencia y memoria para quienes lo quieren todo

En cuanto a diseño, el POCO F7 sigue la línea estética de la marca, que pertenece al ecosistema de Xiaomi. Tiene un exterior sobrio, con unos acabados sólidos y un diseño que, sin buscar ser extravagante, transmite calidad. Su grosor es bastante contenido, y su peso equilibrado permiten manejarlo cómodamente.

La gran protagonista del F7 es su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas. Tiene una resolución 1,5K que nos garantiza una nitidez sobresaliente y una tasa de refresco de 120 Hz que lo convierte en un panel perfecto tanto para jugar como para quien busca la máxima fluidez en cada gesto. Otro de sus puntos fuertes es su brillo, llega a los 3200 nits de pico. Todo ello, protegido por Gorilla Glass 7i para añadirle un plus de resistencia.

El corazón de este POCO F7 es su Snapdragon 8s Gen 4, un chip que toma muchas de las mejores de los modelos más potentes de Qualcomm y las lleva a un rango de precio más competitivo. Al ser la versión más completa, viene con 12 GB de RAM que nos aseguran una fluidez total en cualquier situación, y con 512 GB de almacenamiento para que puedas guardar todas tus fotos y vídeos sin problema.

El sistema fotográfico del POCO F7 está encabezado por una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica. Este sensor está preparado para captar imágenes más luminosas y nítidas, incluso de noche, y ofrece un resultado muy sólido también en grabación de vídeo. Acompañando a este sensor nos encontramos un gran angular de 8 megapíxeles, ideal para paisajes o fotos grupales. En el frontal, una cámara de 20 megapíxeles que garantiza selfies y videollamadas de alta calidad.

La autonomía es otro de los puntos más llamativos del POCO F7. Integra una enorme batería de 6500 mAh, muy por encima de la media. Esto se traduce en más de un día y medio de uso intensivo, pudiendo llegar a los dos días en un escenario más moderado. Además, la carga rápida de 90 W te permitirá recuperar gran parte de la batería en menos de media hora.

Se me queda corto decir que el POCO F7 compite en la gama media, porque creo que la supera en muchos aspectos. Su pantalla brilla al nivel de móviles premium, su batería es de las más generosas del mercado y su procesador, junto a su memoria, lo sitúan como un auténtico todoterreno. Es un móvil que cumple en todos, y lo hace con nota.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.