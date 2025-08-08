No es ningún error: el mejor móvil de gama media que ha lanzado Samsung con 256 GB ya está rebajado a lo grande

Si buscas un nuevo smartphone de gama media, que es sin lugar a dudas donde más competencia hay entre marcas, una de las propuestas más sólidas que nos ha dejado este 2025 ha sido el Samsung Galaxy A56 5G, un terminal con diseño premium al que no le falta de nada para disfrutar de un rendimiento casi de gama alta. ¿La buena noticia? Si te da prisa, lo puedes cazar con un descuentazo.

Este móvil de Samsung es la puesta más ambiciosa de la marca en la gama media hasta la fecha y, a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 529 euros a principios de año en su versión con 256 GB de memoria, ahora puedes aprovechar para llevártelo por tan solo unos 378,98 euros en Amazon, donde tiene un descuento del 28% por tiempo limitado. Igualmente, si no llegas a tiempo, mucho ojo, porque hay otra alternativa incluso algo más barata y en PcComponentes está rebajado al mismo precio.

Compra el Samsung Galaxy A56 5G más barato que nunca

El Samsung Galaxy A56 5G es un teléfono que, al igual que su modelo de anterior generación, ha llegado con el objetivo de liderar en la gama media. Una de las grandes diferencias nos lo encontramos en el diseño, que ahora es más premium que nunca al apostar por un marco de aluminio más estilizado y un módulo de cámaras trasero en forma de cápsula más moderno, el cual agrupa los sensores de forma más elegante. Mientras que en el apartado visual destaca por venir con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, que no decepciona gracias a su resolución Full HD+, sus 120 Hz de tasa de refresco y un brillo que puede alcanzar los 1.200 nits.

Pero donde están los cambios más notables es por dentro. Este Galaxy A56 5G estrena el procesador Exynos 1480, una apuesta de Samsung que busca no solo ofrecer un rendimiento más fluido, sino también sacar partido a las funciones de Galaxy AI. Este chip viene bien acompañado en esta versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, suficiente para tener múltiples apps abiertas o almacenar un buen puñado de fotos, vídeos y documentos. De hecho, es la capacidad mínima que recomiendo tener hoy en día en cualquier smartphone (siempre y cuando no tenga una ranura para microSD).

Y si hablamos sobre su software, hay buenas noticias. Funciona bajo una capa de personalización One UI 7 basada en Android 15 y, lo mejor de todo, nos promete hasta 6 años de actualizaciones para alargar en el tiempo su vida útil. A esto debemos sumarle un apartado de autonomía en el que, a pesar de ser uno de los puntos donde menos cambios notamos, su batería de 5.000 mAh aguanta sin problemas todo el día, incluso con un uso intensivo, además de admitir una carga rápida de 45 W.

Algo muy similar sucede con las cámaras, ya que en la parte trasera seguimos teniendo un triple cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y una cámara macro de 5 MP. Son suficientes para sacar buenas fotos en la mayoría de situaciones, aunque no hay grandes sorpresas. Eso sí, si le damos la vuelta, tenemos una cámara frontal de 12 MP mejorada para selfies o videollamadas con buena nitidez. En resumidas cuentas, es un gama media espectacular en todos los sentidos y que merece mucho la pena, sobre todo si tienes un terminal con varios años a sus espaldas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.