Nintendo repite fórmula ganadora: consola nueva y el Mario Kart que cambia las reglas

Nintendo siempre ha sabido jugar con algo que otras marcas a veces olvidan: la magia de compartir. Sus consolas no buscan ser las más potentes del mercado, sino las más divertidas, las que consiguen que padres, hijos, hermanos, amigos y familias se sienten juntos a echar una partida.

Con la Nintendo Switch 2 esa filosofía se mantiene, pero con un extra de músculo gráfico y mejoras técnicas que se notan. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que la he encontrado de oferta y que viene acompañada del Mario Kart World, un título que probablemente acabarías comprando. Aunque esta consola tiene un precio oficial de 509,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Nintendo, hemos encontrado cómo comprarla por 424,90 euros. Lo único que tendrás que hacer será añadir el cupón ESFS55 en el momento de hacer tu compra, para que se te quede como a mí:

Se trata de una de las ofertas más llamativas de la nueva Promo de Otoño de AliExpress, en la que encontrarás chollos realmente interesantes. Así que, por si le quieres echar un vistazo por tu cuenta, te dejo aquí con otros cupones que están activos y que podrás utilizar en función del importe total de tu cesta:

ESFS65 : 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros

: 65 euros de descuento por compras iguales o superiores a 569 euros ESFS55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros

: 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 469 euros ESFS45 : 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros

: 45 euros de descuento por compras iguales o superiores a 369 euros ESFS30 : 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros

: 30 euros de descuento por compras iguales o superiores a 249 euros ESFS20 : 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros

: 20 euros de descuento por compras iguales o superiores a 159 euros ESFS13 : 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros

: 13 euros de descuento por compras iguales o superiores a 109 euros ESFS10 : 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros

: 10 euros de descuento por compras iguales o superiores a 79 euros ESFS06: 6 euros de descuento por compras iguales o superiores a 49 euros

El pack perfecto de la Nintendo Switch 2

Es innegable que la Nintendo Switch original fue un éxito por su versatilidad. La nueva Switch 2 mantiene esa idea pero corrige conceptos que necesitaba mejorar. Por ejemplo, ofrece más potencia gráfica gracias a su nuevo chip NVIDIA, una pantalla de 7,9 pulgadas, más almacenamiento interno, además ampliable a través de microSD y una conectividad mejorada. Con todo esto, la consola se siente más rápida, fluida y preparada para el mundo actual.

Hablar del Mario Kart World es hablar de diversión inmediata. Con respecto a versiones anteriores, incluye novedades como un mundo más abierto, carreras de hasta 24 jugadores, nuevos modos... Sin duda, es el Mario Kart más ambicioso hasta la fecha, y está pensado para proporcionar muchas horas de diversión. Estoy segura de que es un juego que acabarías comprando si no viniese incluido en este pack y piensa que en su formato digital tiene un precio de 79,99 euros, dato que también puedes comprobar en la tienda de Nintendo.

No es esta una consola que busque deslumbrar con datos juegos, lo que importa es la experiencia real que ofrece. Ya sabes que podrás jugar con ella en modo portátil y llevarla a donde quieras, en modo sobremesa y también conectada al televisor. Está hecha para divertirse, para picarse en el mejor de los sentidos y para que cualquiera pueda jugar con ella, sin necesidad de ser un gamer avanzado.

Si aun no tienes Switch, este pack es la puerta de entrada perfecta. Te llevas la consola más actualizada y el que seguramente será el juego más buscado de la plataforma durante años. Y si tienes la primera Switch, te llevas mejores gráficos, más fluidez y un juego que evoluciona la fórmula.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.