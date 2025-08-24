Nintendo Switch barata
Nintendo Switch OLED a un precio excepcional: menos de 230 euros con este cupón descuento
AliExpress ha tirado el precio de Nintendo Switch OLED durante la promo Vuelta al Cole, y está tan barata que es difícil resistirse a comprarla
El hecho de que Nintendo Switch 2 ya esté a la venta no significa que Nintendo Switch OLED deje de ser una opción muy interesante, sobre todo cuando está a un precio tan bajo como en esta oferta de AliExpress. Esta consola cuenta con varias mejoras en comparación con el modelo original, como una pantalla OLED de 7 pulgadas, una batería de mayor capacidad y un mejor apartado sonoro.
Al contrario que Nintendo Switch 2, que tiene un precio recomendado de 469,99 euros, Nintendo Switch OLED cuesta 349,99 euros en My Nintendo Store. No obstante, está última se puede conseguir en AliExpress por 229,77 euros, siempre y cuando uses el cupón BSES28. Tienes de plazo hasta el 27 de agosto a las 23:59 horas.
Nintendo Switch OLED por 120,22 euros menos del precio de venta recomendado
Al contrario que Nintendo Switch Lite, el modelo OLED es híbrido, y esto significa que se puede utilizar tanto como consola portátil como de sobremesa. Para esto último incluye una base que se conecta al televisor. A nivel interno lleva una batería de 4.310 mAh que ofrece una autonomía de entre 4,5 a 9 horas. Según Nintendo, jugando a The Legend of Zelda: Breath of the Wild dura alrededor de 5,5 horas.
La pantalla OLED de esta Nintendo Switch ofrece una calidad de imagen significativamente mejor que el panel del modelo original, con colores más intensos y mejores ángulos de visión. En cuanto al audio, ofrece un sonido más envolvente. Por otro lado, cabe mencionar que la base que se conecta a la TV incluye un puerto Ethernet para una conexión a Internet más rápida y estable.
Pero vayamos a lo importante, los juegos. Nintendo Switch tiene un catálogo impresionante, con títulos como Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, The Witcher III: Wild Hunt - Complete Edition, Super Mario Odyssey y Splatoon 3, por poner varios ejemplos. Así pues, la diversión está garantizada. Por último, hablemos del almacenamiento. Esta consola cuenta con 64 GB, por lo que si tienes pensado comprar juegos en formato digital es muy recomendable, por no decir imprescindible, adquirir una tarjeta microSD.
Si Nintendo Switch 2 se escapa de tu presupuesto y a estas alturas sigues sin ser propietario de una Nintendo Switch OLED, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta de AliExpress para comprarla al mejor precio, no te arrepentirás.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
