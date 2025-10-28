Nueva caída de precio para estos auriculares JBL con hasta 36 horas de autonomía y cancelación de ruido

JBL es una marca muy reconocida en el mundo del audio por la buena relación calidad-precio de sus productos. Por ejemplo, los JBL Endurance Race 2 son unos auriculares inalámbricos que destacan por su resistencia, ergonomía, sonido, autonomía y precio competitivo. Sobre esto último, mientras en la web de JBL cuestan 79,99 euros, en el momento de escribir estas líneas están disponibles por 64 euros en Amazon y MediaMarkt.

Si tenemos en cuenta que pocas veces han estado tan baratos en Amazon, es una oportunidad que no puedes dejar escapar, no todos los días están rebajados 15,99 euros. ¿Y qué opinan los usuarios de los JBL Endurance Race 2? La mayoría están encantados si tenemos en cuenta sus reseñas. De hecho, el 93 % son positivas.

Unos auriculares inalámbricos que se adaptan a tu estilo de vida

Es hora de hablar de sus características. Estos auriculares incorporan la tecnología Twistlock para un ajuste cómodo y seguro. Además, cuentan con certificación IP68, lo que significa que son resistentes al agua y al polvo. Así que no importa si corres bajo la lluvia, entrenas en la playa o sudas en el gimnasio, los JBL Endurance Race 2 están listos para seguir tu ritmo.

Al estar hablando de unos auriculares JBL no podía faltar JBL Pure Bass para un sonido más potente. También cuentan con cancelación activa de ruido que te aísla del entorno. Ahora bien, si prefieres estar atento a lo que pasa a tu alrededor, solo tienes que activar el modo Smart Ambient, que te permite escuchar tu entorno. A todo esto hay que añadir los micrófonos de haz dual para que te escuchen de forma clara y nítida durante las llamadas.

Estos auriculares también son compatibles con la app JBL Headphones, desde la que tienes acceso a seis modos distintos, así como al modo Relax con sonidos relajantes. Y si eres de los que usa varios dispositivos, la conexión multipunto te permite pasar entre ellos con un solo toque. En cuanto a autonomía, ofrecen 12 horas de reproducción continua y hasta 36 horas adicionales con el estuche de carga.

Como puedes ver, son unos auriculares que lo tienen todo, y ahora que se pueden conseguir por menos de 65 euros, es un buen momento para comprarlos. Eso sí, esta oferta puede finalizar en cualquier momento, razón de más para que los añadas a la cesta lo antes posible.

