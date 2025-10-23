La nueva Xiaomi Smart Band 10 se parece más que nunca a un smartwatch y está rebajada por poco más de 40 euros

Si lo que buscas es un smartwatch simplemente para recibir notificaciones en la muñeca, controlar tus entrenamientos y conocer tu frecuencia cardíaca, déjame decirte que existe una alternativa más económica: las pulseras de actividad. Y es que en este terreno reina la Xiaomi Smart Band 10, la cual llegó hace unos meses con más novedades que nunca y, además, ya podemos encontrarla más barata.

Esta pulsera de actividad de Xiaomi es la nueva superventas de la marca y, a pesar de tener un precio recomendado de 49,99 euros que ya de por sí la hace muy accesible, ahora podemos ahorrar un poco más con su compra gracias a un descuento del 14% que la deja por unos 42,99 euros en Amazon, un precio al que también la puedes encontrar en PcComponentes. Mientras tanto, en MediaMarkt está disponible por unos 45,90 euros y tanto en el El Corte Inglés como en la tienda oficial de la marca se mantiene por su PVP.

Compra la última Xiaomi Smart Band 10 más barata con descuento

La Xiaomi Smart Band 10 es la última pulsera inteligente que ha lanzado la marca. Esta se caracteriza es por ofrecernos una excelente relación calidad-precio, además de que, una vez más, introduce varios cambios que reducen todavía más la diferencias con los smartwatches.

Para empezar, crece en tamaño al montar una pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas que ahora adopta una forma más rectangular y tiene unos biseles más reducidos que en las anteriores generaciones, y llega a brindarnos una resolución de 212 x 520 píxeles, tasa de refresco de 60 Hz, un brillo que también sube al alcanzar un pico máximo de 1.500 nits y un modo Always On Display.

A esto debemos sumarle que su construcción se siente más premium, pues apuesta por un marco de aleación de aluminio con un acabado arenado que mejora tanto la resistencia como la apariencia. Y como de costumbre, viene con una correa de silicona que se ajusta cómodamente a todo tipo de muñecas y se puede intercambiar por otras de diferentes colores o estilo con el fin de encajar mejor según cómo vistamos. Todo ello sin afectar a su ligero peso de 15,95 gramos.

En el apartado de salud, esta novedosa pulsera vuelve a dar un paso al frente al incorporar un sensor mejorado que nos ofrece mediciones más precisas, sobre todo durante el descanso nocturno, ya que en este último caso hace un análisis de la respiración durante el sueño. Asimismo, nos permite conocer en tiempo real la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2), el nivel de estrés o controlar el ciclo femenino.

Mientras que si hablamos de la actividad física, cabe mencionar que incluye una brújula electrónica que mejora el posicionamiento (algo fundamental al hacer por ejemplo senderismo) y más de 150 modos de entrenamiento para seguir al detalle nuestra frecuencia cardíaca, cadencia o el número de calorías que quemamos con cualquier deporte que hagamos. Sin olvidarnos de que cuenta con una resistencia al agua de 5 ATM que nos da la posibilidad de usarla en actividades acuáticas.

Otro de los cambios más notables nos lo encontramos en su software, puesto que llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 que nos garantiza una experiencia de uso más fluida, una interfaz que podría ser perfectamente la de un smartwatch, nuevos widgets y una mejor integración con los móviles de Xiaomi, aunque es cierto que el acceso a los ajustes rápidos es más complejo. Y para rematar, sigue destacando por su autonomía, que es uno de sus grandes reclamos al llevar instalada una batería de 233 mAh que nos promete hasta 21 días de uso con una sola carga, es decir, lo mismo que en su versión anterior.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.