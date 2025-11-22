El nuevo DJI Neo 2 aterriza con mejoras y detección de obstáculos, además de que sigue siendo un dron barato

En el mundo de los drones hay una marca que claramente se destaca sobre el resto, y cada cierto tiempo renueva algunos de sus modelos más populares para que podamos ir un paso más allá y obtener mejores resultados. Hablamos de DJI, que en esta última semana nos ha sorprendido con el lanzamiento del DJI Neo 2, un dron ultracompacto que tiene los ingredientes necesarios para convertirse en el nuevo número uno en ventas.

Este nuevo dron de DJI llega para reemplazar al modelo que ha arrasado en ventas este último año, el DJI Neo, ofreciendo mejoras sobre la misma fórmula para que podamos disfrutarlo al máximo. Y es que ya está disponible en Amazon por un ajustado precio de 239 euros para seguir siendo una de las opciones más económicas dentro del catálogo de la marca.

El nuevo dron DJI Neo 2 aspira a ser el nuevo superventas de la marca

DJI Neo 2 DJI

El recién llegado DJI Neo 2 se presenta como un novedoso dron perfecto para principiantes que quieran obtener unos resultados profesionales en cada grabación. Viene con bastantes mejoras con respecto al modelo de primera generación, el DJI Neo, aunque mantiene un diseño muy similar. A simple vista, las principales diferencias están en que ahora ha crecido un poco tamaño, añade más sensores, pesa unos 151 gramos y apuesta por un acabado en color gris algo más oscuro.

Pero lo mejor de todo es, sin lugar a dudas, que se puede pilotar sin licencia al tener una certificación C0. Asimismo, sigue siendo lo suficientemente pequeño como para transportarlo con facilidad y hacerlo despegar o aterrizar desde la palma de nuestra mano sin correr ningún riesgo, ya que incluye unos protectores de hélices que aumentan la seguridad y son muy fáciles de montar.

Otro gran cambio está a la hora de hablar sobre su calidad de imagen, porque incorpora un sensor CMOS 1/2 pulgadas con una apertura f/2.2 y un procesador de imagen de alto rendimiento para obtener unas grabaciones más nítidas hasta de noche. Sin dejar de lado que los resultados son mucho más fluidos, puesto que graba a unaresolución máxima 4K a 60 fps o en cámara lenta a 100 fps, y que es posible hacer fotos de 12 MP.

También da un paso al frente mejorando la estabilización al disponer de un estabilizador de 2 ejes y una resistencia al viento de nivel 5 que lo hace sentir mucho más firme en el aire. Eso sí, la mayor novedad de todas, y que sorprende por su rango de precio, es que viene con una detección de obstáculos omnidireccional para reducir todavía más los riesgos.

A todo esto tenemos que sumarle una tecnología deseguimiento inteligente ActiveTrack muy rápida y fluida, además de una gran variedad de modos de vuelo inteligentes para, por ejemplo, hacernos fotos en solitario o en grupo desde perspectivas únicas y dejando nuestras manos libres. Y para rematar, su batería nos proporciona 19 minutos de vuelo por cada carga.

Es importante tener en cuenta que podemos manejarlo de maneras diferentes. Al tratarse del pack más básico de todos, tendremos que descargar la app DJI Fly en nuestro smartphone para controlarlo, y al mismo tiempo es compatible con un control por voz y control por gestos. Adicionalmente, existe la opción de comprar aparte un mando como el DJI RC-N3 o disfrutar de un vuelo FPV (para lo que necesitamos un mando, unas gafas y un transceptor digital). Como puedes ver, hay muchas opciones.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.