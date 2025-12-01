Cyber Monday
El nuevo iPhone 17 Pro cae de precio en el Cyber Monday: aprovecha las últimas horas para comprarlo más barato
Es la mejor opción de todos los nuevos móviles de Apple si buscas potencia y, sobre todo, la mejor cámara para hacer fotos o vídeos incluso a una larga distancia
Si estás pensando en renovar tu móvil y buscas un modelo potente, moderno y capaz de acompañarte en cualquier tarea del día a día, este es uno de los mejores momentos para hacerlo, ya que puedes encontrar hasta el nuevo iPhone 17 Pro con descuento, pero solo si te das mucha prisa, porque lo más seguro es que en las próximas horas o días vuelva a subir de precio.
Es muy raro ver un móvil de Apple con descuentos a los pocos meses de su lanzamiento, pero el Black Friday y el Cyber Monday son la excepción. De hecho, ahora podemos encontrar el iPhone 17 Pro con un pequeño descuento de casi 50 euros que lo deja por unos 1.274 euros en Amazon. Aunque no sea uno de esos descuentos revolucionarios, se agradece, y más de cara a Navidad.
Compra el nuevo iPhone 17 Pro más barato en el Cyber Monday
El nuevo iPhone 17 Pro está en el radar de todos y, sin lugar a dudas, es la opción más completa de la marca californiana hasta la fecha. A nivel de diseño nos ha sorprendido a todos con los cambios que ha introducido, ya que estrena un nuevo módulo de cámara y deja atrás el titanio para apostar por un cuerpo unibody de aluminio forjado. Igualmente, en la parte trasera ha reservado espacio para una pequeña placa rectangular de cristal que nos permite sacarle partido a la carga inalámbrica.
Por otro lado, tenemos una pantalla que nos sigue demostrando que está a otro nivel. Esto se debe a que monta un panel OLED LTPO de 6,3 pulgadas, el cual nos brinda una resolución 2.622 x 1.206 px, una tasa de refresco de hasta 120 Hz gracias a la tecnología ProMotion y una amplia gama cromática P3. Hasta aquí podemos decir que repite la fórmula de la anterior generación, pero con la diferencia de que es más brillante al alcanzar un pico máximo de 3.000 nits.
Si seguimos hablando de cambios importantes, también es importante mencionar que estrena un chip A19 Pro con una potencia abismal para asegurarnos un rendimiento fluido en todo tipo de tareas. A esto debemos sumarle que está preparado para disfrutar de las últimas funciones de Apple Intelligence y se acompaña tanto de una memoria RAM de 12 GB como de un almacenamiento de 256 GB en su versión más básica.
Es cierto que este año hasta la versión normal merece más la pena que nunca, pero, si eres un apasionado de la fotografía y quieres disfrutar de un zoom espectacular, este modelo Pro cumplirá con tus expectativas. Es la primera vez que Apple utiliza en su triple cámara trasera un sensor principal, ultra gran angular y teleobjetivo de 48 MP. Hacer fotografías con él es demasiado satisfactorio, al igual que grabar vídeos en 4K. Y estas mismas palabras las podemos utilizar para definir su cámara frontal de 18 MP. De hecho, otra gran novedad es que ahora podemos grabar de manera simultánea con ambas cámaras.
En cuanto a su software, no hay mucho que decir. Funciona de maravilla (como de costumbre) bajo el actual sistema operativo iOS 26, al igual que el resto de los modelos anteriores compatibles. Mientras que su apartado de autonomía vuelve a crecer al incorporar una batería de mayor capacidad para brindarnos hasta 31 horas de reproducción de vídeo, además de que admite una carga rápida de 40 W. Es cierto que, en la práctica, el cambio puede no ser tan notable, pero poco a poco Apple está dejando atrás sus fantasmas del pasado en este punto.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar