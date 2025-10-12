El nuevo móvil Xiaomi que parecía inalcanzable, ahora cuesta mucho menos

A veces ocurre algo curioso cuando miras un smartphone y es que no lo reconoces por el precio. Te detienes, vuelves a mirar para comprobar que no es un error. Porque hay algo que no encaja y que, por una vez, juega a tu favor. Es lo que provoca este Xiaomi 15T, el último golpe sobre la mesa de una marca que se ha propuesto que nadie tenga que elegir entre potencia, diseño y un buen precio.

Es uno de los últimos lanzamientos de Xiaomi, una especie de "mini gama alta" con cámara Leica, potencia para todo y una pantalla que rivaliza con terminales mucho más caros. Lo mejor es que ahora está disponible con 265 euros de descuento gracias a esta oferta de AliExpress. Y es que si utilizas el cupón ESHS15 en el momento de comprarlo, te lo llevarás por 434 euros, en vez de a su precio oficial de 699,99 euros, que es el que indica en la tienda de Xiaomi.

De hecho, forma parte de esta campaña de AliExpress en la que tienes todos estos cupones disponibles:

ESHS15 : 15 euros de descuento en compras superiores a 130 euros

ESHS09 : 9 euros de descuento en compras superiores a 80 euros

ESHS06 : 6 euros de descuento en compras superiores a 50 euros

ESHS03 : 3 euros de descuento en compras superiores a 25 euros

ESHS01: 1 euro de descuento en compras superiores a 10 euros

Xiaomi 15T y el descuento que te hace mirar dos veces

La sensación al encender por primera vez el Xiaomi 15T es la de estar ante un dispositivo que no se anda con rodeos. Su procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra no solo mueve Android con fluidez, también lo hace con ese margen extra que te permite saltar entre apps, editar vídeos o jugar a títulos exigentes sin que el sistema se inmute. De hecho viene con una configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento para que nunca necesites más espacio.

El Xiaomi 15T tiene una de las mejores pantallas de su segmento. Se trata de un panel AMLED CrystalRes Flow de 6,73 pulgadas con una resolución 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Traducido al uso diario, significa que todo se ve más nítido, real y fluido, desde un vídeo de YouTube hasta el simple gesto de desplazarte por tus redes sociales. Su brillo máximo de 3200 nits asegura una visibilidad perfecta incluso bajo el sol directo, y es compatible con Dolby Vision y HDR10+, lo que multiplica el contraste y la profundidad de color.

La colaboración entreXiaomi y Leica vuelve a demostrar que la fotografía móvil puede tener carácter. El sensor principal de 50 megapíxeles con lente Summilux ofrece una apertura f/1,6 capaz de capturar luz con precisión y naturalidad, incluso en entornos nocturnos. El resultado son imágenes con profundidad real, tonos equilibrados y ese toque cinematográfico que diferencia una foto correcta de una que quieres que todo el mundo vea. Junto a él hay un teleobjetivo de 50 megapíxeles con un zoom óptico 2x y un ultra angular de 12 megapíxeles, con lo que este conjunto se adaptará a cualquier situación. Incluso permite grabar en 4K a 60 fps.

La autonomía es otro de esos apartados donde el Xiaomi 15T marca la diferencia. Su batería de 5500 mAh ofrece hasta un día y medio de uso sin sobresaltos, incluso con un brillo alto o tareas exigentes. Y, cuando llegue el momento de cargarlo, los 67 W de carga rápida lo harán en unos 40 minutos. También me parece importante decir que tiene certificación IP68, que lo protege frente al polvo y salpicaduras accidentales.

Es un móvil que cumple en todos los aspectos y que lo hace a un precio especialmente atractivo ahora que lo podemos comprar de oferta. Se trata de una gran oportunidad para dar el salto a una experiencia cercana a la gama alta pero sin que el bolsillo lo note. Porque en un mercado lleno de promesas, lo que realmente importa es encontrar un dispositivo que te haga sentir que cada euro ha valido la pena.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.