De oferta el gama media-alta que resiste el agua, dispara como un flagship y brilla incluso bajo el sol

En el mercado de los smartphones, cada año se acortan más las distancias entre la gama media-alta y los flagship. De ahí que, lo que antes era un privilegio reservado a los móviles de más de mil euros, hoy empieza a verse en terminales que cuestan la mitad. Eso es algo que cambia las reglas del juego, porque no se trata de tener un buen procesador o una pantalla decente, sino de reunir el conjunto de características que realmente marcan la experiencia diaria.

Ahí es donde entra en escena el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Un teléfono que no se conforma con ser correcto, sino que llega con una hoja de especificaciones que impresiona en cada apartado. Especialmente si tenemos en cuenta su precio, ahora que lo podemos comprar de oferta en AliExpress, donde la versión más potente se queda a 345 euros.

Esta versión tiene un precio oficial de 529,99 euros, y es algo que podrás comprobar en la tienda de Xiaomi. Es verdad que también está rebajado en MediaMarkt, donde se queda a 459 euros, o en El Corte Inglés a 423 euros, pero cualquiera de estas ofertas se queda lejos de los 185 euros que nos podemos ahorrar si elegimos comprarlo en AliExpress, donde disfrutaremos de envío y devolución gratis y envío desde España.

Cada apartado del Redmi Note 14 Pro Plus sorprende

Lo primero que llama la atención del Redmi Note 14 Pro+ es su aspecto. Esa combinación de marco metálico con la trasera de cristal y una pantalla curva protegida por Gorilla Glass Victrus transmite una sensación de calidad que no es fácil de alcanzar en móviles de esta gama. Además, al tener certificación IP68 se presenta como un móvli resistente al agua y al polvo, para que no entres en pánico si se te moja o se te cae a la piscina (o al váter).

Su pantalla curva de 6,67 pulgadas es otro de sus puntos diferenciadores. Ofrece una resolución 1,5K y un brillo máximo de 3000 nits para que puedas disfrutar de esta excelente calidad de imagen en cualquier situación de iluminación, y tanto en interior como en exteriores. Su tasa de refresco alcanza los 120 Hz para ofrecer una fluidez absoluta desde el desplazamiento por los menús hasta las animaciones. Y al ser compatible con HDR10+ y Dolby Vision será un móvil ideal para disfrutar de contenido multimedia, porque ofrecerá imágenes vibrantes y realistas.

Bajo el capó de este Xiaomi se esconde un procesador Snapdragon 7s Gen 3 que combina un alto rendimiento con eficiencia energética. Será capaz de llevar a cabo las tareas más exigentes con un nivel de eficiencia que optimiza el consumo en el uso diario. Al tratarse de la versión más avanzada de este móvil, viene con 12 GB de RAM y con 512 GB de almacenamiento interno, con margen más que de sobra para mover aplicaciones pesadas, juegos con buenos gráficos y una multitarea intensa.

A nivel fotográfico, llaman la atención los 200 megapíxeles de su cámara principal, que la posiciona como una de las más ambiciosas de su categoría. Se complementa con un ultra gran angular de 8 megapíxeles para paisajes o fotos grupales y con un sensor macro de 2 megapíxeles pensado para los detalles. Si hablamos de vídeo, permite grabar en 4K a 30 fps con gran estabilidad. Y su cámara frontal de 16 megapíxeles está deseando hacerte tus próximos selfies.

En términos de batería también está un paso por encima de sus iguales, ya que sube la cifra hasta los 5110 mAh. Con esto podemos superar el día y medio de autonomía y, gracias a su carga rápida de 120 W, nos devolverá una carga completa en 19 minutos, cifra de récord.

Este Redmi 14 Pro Plus es ideal si buscas rendimiento de gama alta pero sin pegar un precio de gama alta. Así que ahora que tiene 180 euros de descuento, es una gran oportunidad para hacerse con él y darte por fin ese capricho al que llevas tanto tiempo dándole vueltas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.