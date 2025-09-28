De oferta el patinete eléctrico que combina comodidad, suspensión y frenos de disco

Moverse en patinete eléctrico se ha convertido en parte del día a día para muchos. Pero es verdad que la mayoría tenemos modelos que han sido diseñados para trayectos cortos sobre asfalto liso. Basta una cuesta, un tramo de adoquines o un camino de tierra para que el viaje deje de ser cómodo.

Ahí es donde empiezan a asomar la cabeza modelos como el iScooter iX4, un patinete que no se queda en lo básico, sino que está pensado para quien necesita más potencia, más estabilidad y un extra de autonomía. La buena noticia es que ahora lo podemos comprar por 345 euros en AliExpress al utilizar el cupón BSDES16. Un buen descuento si tenemos en cuenta que su precio oficial es de 489 euros, tal y como puedes comprobar en la web de iScooter.

iScooter iX4: robusto, cómodo y con autonomía

En cuanto te subes a este iScooter iX4 te das cuenta de que no se trata de un juguete. Su estructura metálica, el ancho del manillar y el tamaño de las ruedas lo hacen parecer más cercano a un patinete "serio" que a esos modelos ligeros de uso más ocasional. Pesa unos 25 kilos, así que se coloca por encima de la media en términos de manejabilidad, pero también le da esa sensación de solidez que muchos buscan.

Tiene un sistema de plegado en tres pasos que te permitirá guardarlo en un maletero o en casa sin ocupar demasiado espacio, aunque es cierto que no es el patinete que querrás cargar a pulso a diario. También incorpora luces delanteras y traseras, intermitentes y reflectores, lo que aumenta la seguridad en circulación nocturna o en condiciones de poca luz.

Su motor trasero de 800 W ofrece una velocidad máxima de 45 km/h, aunque viene limitado a 25 en Europa para cumplir con la normativa actual. Más allá de la cifra, lo interesante es su capacidad para subir pendientes y mantener el ritmo en tramos más exigentes. Donde otros patinetes empiezan a perder la fuerte, el iX4 responde con más seguridad. Así, aun sin ser un modelo con doble motor, resulta más que suficiente para uso urbano y trayectos mixtos.

Uno de los puntos que más cambia la experiencia de conducción es la suspensión doble, delantera y trasera. Esto, combinado con los neumáticos de 10 pulgadas todoterreno, hace que el iX4 se sienta mucho más cómodo sobre adoquines, caminos de tierra o baches. Es verdad que no desaparecen totalmente las vibraciones, pero la diferencia frente a un patinete urbano convencional es notable.

Su batería promete hasta 45 km de autonomía. Quizá en condiciones normales, con trayectos mixtos, cuestas y velocidades altas, rondará los 30-35 km, que sigue siendo una cifra más que suficiente para un día completo de uso. Y la carga completa tarda entre 6 y 8 horas, así que podrás dejarlo cargando por la noche y tenerlo listo a la mañana siguiente.

La potencia tiene que ir acompañada de buenos frenos, y en este caso el iX4 cumple con discos delantero y trasero que están apoyados por un sistema E-ABS electrónico. Esto asegura que las frenadas sean progresivas y estables, incluso cuando circulemos a altas velocidades.

Su manillar incorpora una pantalla digital que muestra la velocidad, el nivel de batería restante y el modo de conducción seleccionado de entre los tres disponibles. Ya ves que, en general, lo que ofrece está muy por encima de los patinetes urbanos clásicos. Así que si buscas un modelo sólido, cómodo y preparado para algo más que el asfalto, esta oferta del iScooter iX4 lleva tu nombre.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.