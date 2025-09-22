De oferta el reloj que combina diseño elegante y funciones útiles sin pedir un precio desorbitado

Hay relojes inteligentes que parecen diseñados para lucirse y poco más. Y luego están los que de verdad se convierten en compañeros en tu día a día. El HUAWEI Watch GT5 pertenece a esta segunda categoría. Desde que te lo colocas en la muñeca, se nota que no quiere ser solo un gadget bonito. Quiere seguirte el ritmo en el trabajo, cuando entrenes, en tus horas de sueño y hasta en esos momentos en los que te olvidas de que lo llevas puesto.

La clave está en su equilibrio. No pretende ser el más caro ni el más avanzado en funciones súper especializadas que la mayoría de nosotros no utilizaríamos, pero combina lo justo que la mayoría buscamos. Tiene un diseño elegante, buena pantalla, sensores fiables y, sobre todo, una batería que no te obliga a estar pendiente del cargador cada noche.

Este reloj tiene un precio oficial de 249 euros, tal y como puedes comprobar en la tienda de HUAWEI. Ahora en tiendas como El Corte Inglés, MediaMarkt o Amazon está rebajado a 199 euros, que no está nada mal. Pero, una vez más, la mejor oferta nos la trae AliExpress, donde podemos comprar este reloj por 151 euros. Prácticamente, nos podemos ahorrar 100 euros, una cantidad que se nota, especialmente en este mes de vuelta al cole.

El HUAWEI Watch GT5 se adapta a tu ritmo de vida

HUAWEI lleva tiempo apostando por la estética en sus relojes, y aquí se nota. El GT5 lleva en sus 46 mm de diámetro para no pasar desapercibido en tu muñeca. Su caja está hecha de acero inoxidable, tiene un cristal reforzado y un diseño versátil, ideal para el día a día. Todo esto hace que se sienta como un reloj de verdad, no como el típico accesorio de plástico.

Su pantalla AMOLED es uno de sus grandes atractivos. Es brillante, colorida y con una buena nitidez, de 466 x 466 píxeles. Consigue que tanto las notificaciones como los datos de tus entrenamientos se lean sin esfuerzo. Incluso bajo el sol responde bien. Y la experiencia mejora al tener esferas personalizables que te permitirán darle el toque que quieras en función de la ocasión, pudiendo escoger desde esferas más clásicas hasta más deportivas.

Si hay algo que distingue al HUAWEI Watch GT5 frente a buena parte de la competencia es la duración de su batería. Ofrece hasta 14 días con un uso normal, que se podrían corresponder con 9 días si utilizas a menudo funciones de seguimiento. En cualquier caso, son cifras envidiables que te permitirán desentenderte del cargador durante mucho tiempo, algo que es de agradecer y que marca la diferencia en el uso real.

Ya que hablamos de seguimiento, decirte que incorpora un GPS de doble frecuencia que nos asegura rutas mucho más precisas al correr, caminar o andar en bici, incluso en entornos complicados como zonas urbanas o edificios altos. A esto se suman decenas de modos deportivos, que incluyen desde los más habituales, como correr, nadar o andar en bici, hasta aquellos menos comunes.

Más allá del deporte, el HUAWEI Watch GT5 apuesta fuerte por el seguimiento de la salud. De ahí que permita llevar a cabo una monitorización continua del ritmo cardíaco, con alertas si detecta valores anormales, que tenga un sensor de oxígeno en sangre integrado y que incluso permita medir la temperatura o llevar a cabo un seguimiento avanzado del sueño.

Como apuntábamos al principio, el HUAWEI Watch GT5 es un reloj que brilla por su equilibrio. Su autonomía lo coloca por encima de muchos rivales, sus sensores cumplen con creces y su diseño lo hace apto para cualquier ocasión. Está pensado para quien busca comodidad, estilo y fiabilidad sin tener que preocuparse constantemente de si la batería va a aguantar un día más.

