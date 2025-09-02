De oferta el smartwatch de HUAWEI que combina estilo clásico y la última tecnología

La fiebre por los relojes inteligentes no es nueva, pero cada año surgen modelos que logran destacar en un mar de opciones. Algunos apuestan por ser prácticamente ordenadores de muñeca, otros por diseños llamativos y, unos pocos, logran el equilibrio perfecto entre elegancia, autonomía y funciones de salud. Hoy vengo a hablarte de un modelo de HUAWEI que forma parte de esta campaña de AliExpress, y eso significa que lo podemos conseguir de oferta.

Me refiero al HUAWEI Watch GT 5, un modelo que ahora podemos comprar por 137,99 euros si introducimos el cupón ESCD18 en el momento de hacer nuestra compra. Tal y como puedes ver en la web de HUAWEI, este modelo tiene un precio oficial de 249 euros, así que hablamos de ahorrarnos 111 euros, que es dinero. Si visitas otras tiendas lo podrás ver tanto en El Corte Inglés como en MediaMarkt rebajado a 179 euros. Así que la de AliExpress es la mejor oferta con diferencia.

Y no es la única que podrás encontrar en esta nueva campaña de AliExpress. En función del importe final de tu compra, podrás elegir entre estos cupones disponibles:

ESCD55 : 55 euros de descuento por compras iguales o superiores a 459 euros

HUAWEI Watch GT 5: estilo y tecnología en tu muñeca

Es verdad que el Watch GT 5 hereda el lenguaje de diseño clásico que ya caracteriza a la familia GT, pero lo moderniza con un toque extra de refinamiento. Su caja metálica le aporta robustez y un aire premium que lo diferencia de los relojes deportivos más convencionales. Y, para que nunca te aburras de él, viene con más de 1.000 esferas entre las que elegir, para que puedas personalizar tu reloj con diseños diferentes.

Uno de sus apartados más destacados es su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas que brilla sin dificultad incluso bajo la luz directa del sol. Su resolución de 466 x 466 píxeles permite ver con claridad tanto las métricas deportivas como las notificaciones, mientras que el modo Always On nos asegura que la información esencial esté siempre a mano, sin necesidad de gestos.

HUAWEI lleva años experimentando con sensores biométricos, y el Watch GT 5 integra lo último en este terreno. De ahí que permita medir la frecuencia cardíaca de forma continua, controlar los niveles de oxígeno en sangre, monitorizar la calidad del sueño y hasta registrar la temperatura cutánea.

Y, si lo tuyo es el deporte, el GT 5 no se queda corto. Ofrece más de 100 modos de entrenamiento, que van desde correr, nadar o montar en bici hasta actividades menos habituales, como el yoga, la escalada o el remo. Incluso es capaz de detectar automáticamente varios deportes para empezar a registrarlos sin que tengas que configurar nada previamente.

Al utilizar un GPS de doble banda mejora la precisión en rutas, especialmente en zonas urbanas con edificios altos o en senderos rodeados de árboles que parece que no podría encontrar. Y, otra de sus grandes diferentes con respecto a modelos de otros fabricantes, es su increíble batería que nos ofrece hasta 14 días de autonomía con lo que podríamos considerar un uso típico. Así que podrás olvidarte de cargarlo a diario y aprovecharlo como un reloj de verdad.

Este modelo es compatible con Android e iOS, lo que lo hace más versátil que otros modelos ligados únicamente a un ecosistema. Y tiene una resistencia al agua de 5 ATM para que puedas nadar en la piscina con él puesto. Todo lo que le puedes pedir a un reloj, ahora con un precio mucho más asequible y con la garantía de calidad de un fabricante como HUAWEI, que nunca decepciona.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.