Ofertón de Black Friday: esta smart TV con pantallón y 6 meses gratis de Movistar+ tiene un descuento único

Se suele decir que la espera tiene su recompensa, y en muchos casos es verdad. De hecho, si llevas tiempo esperando al Black Friday para hacerte con una smart TV, ahora puedes aprovechar la ofertaza que tiene esta Philips 65PUS7810. No solo tiene un descuentazo que la deja a precio mínimo histórico, sino que también viene con regalo.

Este televisión Philips tiene una de las rebajas más bestias que hemos visto en este Black Friday, pues ha dejado atrás su precio recomendado de 999 euros para quedarse por unos ajustados 439 euros en PcComponentes, donde tiene un descuento total de 560 euros. Pero espera, porque eso no es todo.

Con su compra podemos obtener una suscripción de 6 meses a Movistar+ totalmente gratuita. Para ello, tan solo tenemos que escánear el código QR que aparecerá en la pantalla durante la configuración inicial, completar el registro y listo. Tras la validación, recibiremos un código para empezar a disfrutar de uno de los servicios más populares en nuestro país para ver películas, series, documentales y deportes.

Compra la televisión Philips 65PUS7810 más barata que nunca

La Philips 65PUS7810 es una televisión pensada para quienes quieren dar un salto grande, muy grande, a la hora de disfrutar de series, películas o juegos, entre otras cosas. Principalmente, porque cuenta con una pantalla de 65 pulgadas, la cual tiene el tamaño perfecto para salones con algo de espacio. Pero sobre todo destaca por hacer uso de una tecnología Quantum Dot (conocida popularmente comoQLED) que nos asegura unos colores muy vivos, mejorando así el realismo de cada escena.

A esto tenemos que sumarle que nos ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz y compatibilidad con HDR10+, HDR10 y HLG para mejorar más el contraste, algo que se nota al ver contenido en las principales plataformas de streaming.

Si nos detenemos a hablar sobre su sonido, los protagonistas son dos altavoces que nos brindan una potencia RMS de 20 W y soportan un audio envolvente Dolby Atmos, además de que incluye una función Vocal Boost que mejora la claridad de los diálogos para que podamos enterarnos de todo.

Otro apartado clave es que esta televisión se apoya en una tecnología de procesamiento de imagen Pixel Precise Ultra HD, que es la encargada de realizar ajustes automáticamente e incluso escalar contenido de menos resolución para obtener siempre la mejor calidad de imagen, sin ajustes manuales.

Y para redondear la experiencia, llega funcionando bajo un sistema operativo Titan OS que es muy intuitivo, rápido y que nos permite hacer una búsqueda universal para, por ejemplo, saber en qué plataforma podemos ver una serie que nos han recomendado. También se puede emparejar con Alexa o Google Assistant para controlarla por voz y en su variado apartado de conectividad nos encontramos con un puerto HDMI 2.1 que es de gran utilidad para gaming.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.