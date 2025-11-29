Olvídate de borrar juegos en tu PS5 con este SSD de 2 TB que es un éxito en ventas

Con los juegos ocupando cada vez más espacio, se ha vuelto muy recomendable, por no decir imprescindible, contar con un SSD de gran capacidad, ya sea en nuestro PC o consola. Una opción muy interesante es el WD_BLACK SN850P de 2 TB, que cuesta 269,99 euros en la web de SanDisk. Si se escapa de tu presupuesto, esta oferta te interesa. Resulta que este SSD tiene un gran descuento en Amazon y está disponible por menos de 180 euros.

Tienes hasta el 1 de diciembre para comprar en Amazon el WD_BLACK SN850P de 2 TB por 178,51 euros. Si bien no es el precio mínimo histórico, se acerca bastante, y con el precio de los SSD en aumento, es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Además, cuenta con más de 9.400 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Un SSD de alto rendimiento con 2 TB de capacidad

A nivel de rendimiento, este SSD ofrece velocidades de lectura de hasta 7.300 MB/s y escritura de hasta 6.600 MB/s. Por cierto, se trata del modelo con licencia oficial de PlayStation y que incluye disipador térmico. Ahora bien, aunque ha sido diseñado para la consola de Sony, se puede instalar en un PC. Sobre esto último, su uso no solo está enfocado al gaming, también ofrece un rendimiento excepcional en aquellas tareas donde haga falta una unidad de almacenamiento que sea muy rápida.

La capacidad de 2 TB es, sin duda, uno de sus puntos fuertes. Si terminas comprando este SSD, ya no tendrás que borrar un juego cada vez que quieras instalar otro. Con este espacio, es posible tener instalados muchos títulos AAA muy pesados. Y no te preocupes por la instalación, no solo es muy sencilla, sino que tampoco anula la garantía, siempre y cuando no dañes nada.

Si desde hace tiempo tienes en mente comprar un SSD de 2 TB para tu PC o PS5, este es un buen momento. Aprovecha esta oferta de la Semana de Black Friday de Amazon y llévate el WD_BLACK SN850P por 91,48 euros menos del precio de venta recomendado.

